İstanbul'da 50 radyo kapanacak

RTÜK Karasal Yayın Lisansı ve Sıralama İhalesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımladı. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre karasal yayın yapan radyolarla ilgili düzenlemeyle İstanbul'da yayın yapan 130 radyodan 50'si kapanacak.

2019 yılında hizmete girecek Çamlıca Kulesi’ndeki frekans sayısının sınırlı olması gerekçesiyle yönetmelikten en çok İstanbul'da yayın yapan radyolar etkilenecek.

Hürriyet’in haberine göre bilgi veren bir RTÜK yetkilisi özetle şunları söyledi:

“Tüm televizyonlar uydu yayınına geçtiğinden karasal yayın için ihaleye girecek televizyon sayısı bir elin parmağını geçmeyecek. Ancak hâlâ karasaldan yayın yapan radyolar için durum aynı değil. 2019 yılının temmuz ayında devreye girecek olan Çamlıca Kulesi İstanbul’da yayın yapan radyolar için yeterli olmayacak. İhaleye girecek 130 radyodan sadece 80’i frekans bulabilecek. Böylece 50 radyokapanacak ve frekans karışıklığı (kanalların birbirine karışması) ortadan kaldırılacak. Bu frekans karışıklığı dolayısıyla Üst Kurul’a Bulgaristan’dan bile şikâyet gelmişti. Şu anda İstanbul’da bir radyo frekansı satın alabilmek için en az 20 milyon lira gerekiyor.”