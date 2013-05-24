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Yaşam

İstanbul'da 50 bin bina yıkılacak

Kentsel dönüşüm kapsamında İstanbul'un riskli alanlarındaki 40 bin konut ve iş yeri yıkıldı, 6 ayda 50 bin binanın yıkılacağı bildirildi

24 Mayıs 2013 16:38

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürü Bülent Babaoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği Gaziosmanpaşa'nın Sarıgöl mevkisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İstanbul'da bazı bölgelerde kentsel dönüşümün, yasa çıkmadan önce başlatıldığını ve sonuçlandırıldığını hatırlatan Babaoğlu, geçen yılın Ağustos ayında yürürlüğe giren Kentsel Dönüşüm Yasası'nın uygulama yönetmeliğinin de bir ay sonra yayımlandığını anlattı.

Babaoğlu, yönetmelikle birlikte kentsel dönüşümün hızlandığını belirterek, yasa kapsamında belirlenen alanlarda kentsel dönüşüm faaliyetlerinin başladığını, bunun yanı sıra vatandaşların dönüştürülmesini talep ettiği binalar da bulunduğunu aktardı.

Bülent Babaoğlu, "Yasa çıktıktan sonra şu ana kadar İstanbul'da 40 bin konut ve iş yeri yıkıldı. Önümüzdeki 6 ay içerisinde yıkılacak birim sayısı 50 bin 57" dedi.

Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edilen 714 milyon 23 bin metrekarelik alanda çalışmalar devam ediyor.

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