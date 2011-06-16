-İSTANBUL'DA 5 PLAJ SEZONA HAZIR İSTANBUL (A.A) - 16.06.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, halkın kullanımına açılan 5 plajdaki deniz suyu temizlik oranının her hafta ölçüldüğünü, gerekli ilaçlamaların yapıldığını ve halkın gönül rahatlığıyla denize girebileceğini bildirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, havaların ısınmasıyla birlikte açılan deniz sezonu ile ilgili belediyenin bu yıl da plaj hizmeti çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Plajlarda, İstanbul halkının huzurlu bir gün geçirebilmesi için güvenlik personeli ile gerekli tedbirlerin alındığı da vurgulanan açıklamada, ''Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğünün plaj hizmeti verdiği 5 ayrı noktada, her hafta deniz suyu temizlik oranı ölçümleri analiz edilmekte, gerekli ilaçlamalar yapılmakta ve halkın gönül rahatlığıyla denize girebilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, plajlarda yiyecek ve içecek ihtiyacını karşılamak üzere kafeterya alanları da mevcuttur'' ifadeleri kullanıldı. ''Güneş Plajı'' ve ''Caddebostan-1 Plajı'' dışında, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki diğer plajlardan tüm İstanbulluların ücretsiz olarak faydalanabileceği belirtilen açıklamada, belediye bünyesinde kullanıma açılan plajlarda 70, özel plajlarda ise belediye mensubu 226 cankurtaranın hizmet vereceği ifade edildi. -PLAJLARIN ÖZELLİKLERİ- Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi denetiminde kullanıma açılan plajlar ve özellikleri ise şöyle sıralandı: -Florya Menekşe Plajı: 620 metre sahil şeridine sahip, 200 adet şezlong, 200 adet şemsiye ve 100 araçlık otoparkı bulunan plaj, ücretsiz hizmet verecek. -Florya Güneş Plajı: 840 metre sahil şeridindeki plajda ise 2 adet cankurtaran kulesi, 1500 adet şezlong, 1500 adet şemsiye, 42 adet tuvalet, 234 adet soyunma kabini bulunuyor. Plaja yetişkinler 15, öğrenciler ise 10 TL ücret karşılığında giriş yapabilecek. -Caddebostan 1 Plajı: 450 metre sahil şeridindeki plajda da 483 adet şezlong, 200 adet şemsiye, 1 adet cankurtaran kulesi bulunurken, giriş ücreti ise 10 TL olarak belirlendi. -Caddebostan 2 Plajı: 300 metre sahil bandına sahip, 500 adet şezlong, 200 adet şemsiye, 1 adet cankurtaran mobosu, 1 adet cankurtaran kulesi bulunan plaj, ücretsiz hizmet verecek. -Caddebostan 3 Plajı: 250 metre sahil bandına sahip plaj ücretsiz olarak hizmet verecek. Öte yandan, deniz suyu analiz çalışmaları ile ilgili bilginin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ''http://bbskbs.istanbulsaglik.gov.tr/denizsuyuanaliz/'' şeklindeki internet sitesinden de bilgi alınabilecek.