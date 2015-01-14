İstanbul'da 5 ilçede elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 17 Ocak Cumartesi günü İstanbul'un bazı semtlerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik verilemeyecek bölgeler şöyle:

Bağcılar'da 08.00-17.00 saatlerinde Bağlar Mahallesi, Osman Paşa Caddesi, Doğruol Tekstil Emprime,

Silivri'de 09.00-18.00 saatleri arasında Yeni Mahalle, Ergin Balaban Caddesi, Önder Caddesi, Aşiyan Sitesi ve civarı,

Başakşehir'de 09.00-14.00 saatleri arasında Bahçeşehir Mahallesi, Doğa Parkı Caddesi, Sedef Sokak ve civarı elektrik alamayacak.

Beylikdüzü'nde 11.00-17.00 saatlerinde Büyükşehir Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Kahraman Sokak ve civarı, 09.00-15.00 saatlerinde Yakuplu Mahallesi, Haramidere Sanayi Sitesi E Blok ve civarı,

Küçükçekmece'de 08.00-17.00 saatlerinde Tevfikbey Mahallesi, Dr. Ali Demir Caddesi, Korozo Ambalaj, Mert Kuyumculuk, Kuru Temizleme'deki kesinti uygulanacak.