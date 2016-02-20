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İstanbul'da 5 bin polisle 39 ilçeye operasyon

Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda kişiler GBT taramasından geçiriliyor

20 Şubat 2016 23:37

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan yönetiminde tüm birimlerin katıldığı 39 ilçeye uygulamalı asayiş operasyonu yapılıyor.

Habertürk'ün haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu akşam saatlerinde, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın bizzat yönettiği 39 ilçede 5 bin polis memurunun katılımıyla "Yeditepe Huzur" adı altında genel asayiş uygulaması yapıyor.

Helikopter destekli yapılan genel operasyona Asayiş Şube Müdürlüğü, Terör Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Organize Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Şube, Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve ilçe ekipleri katılıyor. Trafik ve belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda kontrol edilen kişilerin kimlikleri Genel Bilgi Taraması'dan (GBT) geçiliyor.

Emniyet müdürü Çalışkan'ın talimatı üzerine gerçekleşen uygulamada aranan şahıslar dışında çalıntı araçlar üzerinde de geniş çaplı çalışma yapılıyor. Şüpheli görülen araçların plakaları sahte veya ikiz plaka olup olmadığı da inceleniyor.

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