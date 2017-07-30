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Yaşam

İstanbul'da 5 bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması

39 ilçede gerçekleştirilen uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi

30 Temmuz 2017 01:41

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede, 200 noktada, 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde kent genelinde akşam saatlerinde başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla, mali suçlarla, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu 5 bin polis katılıyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan şahıslar, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, deniz polisi ve polis helikopteri de destek veriyor.

39 ilçede gerçekleştirilen uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

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