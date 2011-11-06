-İstanbul'da 41 şehit için 41 kurban İSTANBUL (A.A) - 06.11.2011 - Eyüp Belediyesi, terör olayları nedeniyle hayatını kaybeden 41 şehit için 41 kurban kestirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, belediye 2 yıldır olduğu gibi bu sene de Kurban Bayramı'nda Eyüplü 41 şehit için 41 kurban kesimi gerçekleştirdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu, ''Ebu Eyyub El-Ensari Hazretleri'nin huzurunda tüm vatandaşlarımızın mübarek kurban bayramını kutluyorum. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız gibi bu sene de vatanımız için kahramanca savaşan başımızın tacı şehitlerimizi kurban keserek anıyoruz. Onlar hepimizin evladı. Vatanımız için canını siper eden tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, şu anda görev başında olan tüm Mehmetçiklerimize de Eyüp Sultan'dan sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz'' duygularını dile getirdi. Eyüp'te kurban kesilen şehitlerin isim listesi şöyle: ''Ecevit Aslan, Hüseyin Baş, Soner Baykuş, Ali Bektemir, Eyüp Beyazıt, İsmail Çakır, Fevzi Erdinç, Hasan Erdost, Adil Hişt, Murat Karakuş, Hızır Karaosman, Şahin Karataş, Metin Kaya, Bayram Kimil, Burhan Korkmaz, Kaan Seyirci, Erdal Ünlü, Tamer Vardar, Şükrü Vural, Osman Yumuk, Bestami Şeker, Fatih Bodur, Mustafa Duman, Ali Samur, Emin İşpir, İlker Pınar, Zafer Aydoğdu, Sezer Yüksel, Mehmet Çatal, Murat Taş, Hüseyin Apaydın, Mehmet Aksoylu, Vedat Doğan, Salih Odabaşı, Bektaş Döner, Naci Yılmaz, Aydın Duralı, Çetin Yavuz, Kasım Aydoğan, Erdal Okul, Muhammet Atak.''