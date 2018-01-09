İstanbul'da 4 öğrenci ile 2 öğretmen biber gazından hastaneye kaldırıldı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir lisenin yakınlarındaki boş arazide iki kişi tarafından 4 öğrencinin üzerine biber gazı sıkıldı. 4 öğrenci ile bunlara temas eden 2 öğretmen hastaneye kaldırılırken gazı sıkan iki kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sultanbeyli Turhan Fevzioğlu Ticaret Meslek Lisesinin yakınında bulunan boş arazide meydana geldi. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 2 kişi, okuldan çıkan 4 öğrencinin üzerine biber gazı sıktı. Gazdan etkilenen 4 öğrenci ile onlara temas eden 2 öğretmen Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedbir için hastanenin acil servisi bir süre kapatıldı. Öğrenci olmadıkları belirtilen 15 yaşındaki K.K. ve B.K. gözaltına alındı. Sıkılan biber gazı tüpü de ele geçirildi. Şüphelilerin ilk ifadelerinde biber gazını oyun amaçlı sıktıklarını söyledikleri öğrenildi.



Şüphelilerin Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.(DHA)

