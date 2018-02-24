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Yaşam

İstanbul'da 4 ilçede 16 saatlik su kesintisi

İSKİ Sarıyer, Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinin bazı mahallelerine 16 saat su verilemeyeceği açıkladı

24 Şubat 2018 18:24

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Karaköy-Beşiktaş-Sarıyer Ana İsale Hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan bakım-onarım-yenileme çalışmaları nedeniyle Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ve Sarıyer İlçesi'ndeki bazı mahallelere 16 saat süreyle  su verilemeyeceğini duyurdu. 

İSKİ'den yapılan açıklama şöyle:

"Karaköy-Beşiktaş-Sarıyer Ana İsale Hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan bakım-onarım-yenileme çalışmaları nedeniyle, 26 Şubat 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 27 Şubat 2018 Salı günü 02:00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Su alamayacak bölgeler:

Beyoğlu İlçesi: Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş Hasanefendi ve Ömer Avni Mahalleleri ile Gümüşsuyu Mahallesi alt kotları.


Beşiktaş İlçesi: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy Mahalleleri ile Bebek Mahallesi alt kotları


Sarıyer İlçesi: Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Büyükdere, Sarıyer Merkez, Yenimahalle ve Rumeli Kavağı Mahalleleri.


Şişli İlçesi: Yayla, Feriköy ve Yenişehir Mahalleleri."

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