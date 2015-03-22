İstanbul'da 36 gün önce yanan evden 4 gün arayla 2 ceset çıkarıldı

Fatih'te yanan binadan, yangından 36 gün sonra 4 gün arayla 2 ceset çıktı. Cesetleri binada temizlik yaparken bulan ev sahipleri, yaşananlar karşısında şaşkın olduklarını söyledi.

IHA'da yer alan habere göre, Balat Mahallesi Şair Niyazi Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binada 10 Şubat tarihinde yangın çıktı. Suriyelilerin kaldığı evde çıkan yangından kaçmaya çalışan 2 kişi, camdan atlayarak yaralandı. Yangından 36 gün sonra bina sahipleri Mukaddes ve Mustafa Alanç çifti, enkazı temizlemek üzere olay yerine geldi. Binada temizlik yapan ev sahipleri 20'li yaşlarda yanmış bir erkek cesedi buldu. Olay yerine çağrılan polisler, cesedin inceleyerek kimliğinin belirlenmesi için DNA örneği aldı. Yaşanan olaydan 4 gün sonra bir kez daha eve gelen Mukaddes ve Mustafa Alanç çifti, bir ceset daha buldu. Olayın şokunu atlatamayan Alanç ailesi durumu polise bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Güvenlik şeridiyle apartmanın girişini kapatan polisler, yanmış bazı eşyaları dışarı çıkardı.

Mukaddes Alanç, "Ramazan Aydaş denilen şahsı evi tutmak için 2 kişiyi getirdi. 2 kişi o evde, üst katta da iki Suriyeli kalıyordu. 10 Şubat tarihinde sabaha karşı yangın çıktı. 2 kişiyi merdivenden kaçarken gördüm. 4 gün önce temizlerken bir insan vücudu gördüm. 155’i aradım. Polisler ‘Köpektir’ dediler. Ben ilk yardım kursuna gittiğim için ‘insana benziyor’ dedim. Sopayla kaldırdım. Daha sonra insan bedeni olduğu anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekibi geldi. Enes Alkan’dan şüphelenildi. Ablasından DNA örneği alındı. Şu an sadece kafatası bulundu. Düşen iki kişi de Şişli’de ameliyat oldu” dedi.

Yangın sonrası polisin herkese sorduğunu ve kendilerinin de eksik kimsenin bulunmadığı yönünde ifade verdiğini dile getiren Mustafa Alanç, “Sonra olayı kapattık. 40 gün sonra bir ceset çıktı. Şimdi de ikinci ceset çıktı. Çarşamba günü temizlerken bir ceset çıkmıştı. Bugün de temizlerken ceset çıktı. Şimdi polis inceleme yapıyor.“ ifadelerini kullandı.