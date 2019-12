İstanbul'da "yıldız" fırtınası başlıyor

İstanbul, Temmuz ayında Metallica, Whitesnake, Def Leppard ve Lenny Kravitz gibi dünyaca ünlü sanatçı ve grupları ağırlayacak.



İstanbul'da yıldız yağmuru 5 Temmuz cumartesi akşamı Alanis Morissette konseriyle başlayacak. Sanatçı, Masstival 2008 etkinliği kapsamında Parkorman'da sahne alacak.



"Little Jagged Pill" albümü tüm dünyada 33 milyondan fazla satarak önemli bir başarıya imza atan, 3 dalda Grammy kazanan Alanis Morissette, radyo listelerinde en çok çalınanlar arasında yer alan şarkıları "Hand In My Pocket", "You Learn", "Ironic", "Head Over Feet", "Forgiven", "Uninvited" ve "Thank You" şarkılarıyla tanınıyor.



Parkorman, 6 Temmuz pazar günü ise 70'lerin rock grubu Whitesnake'i ağırlayacak. David Coverdale'nin grubuyla sahne alacağı konserde, müzikseverler, Coverdale'in tondan tona atlayabilen etkileyici sesi ve yetenekli müzisyenlerle iyi çalınmış şarkılara tanık olacaklar.



Dünyanın önde gelen rock gruplarından İngiliz Def Leppard da, 6 Temmuz pazar günü Parkorman'da Masstival 2008 kapsamında sahne alacak.



1980'li yıllarda sesini milyonlara duyuran ve rock müzik tarihinin önemli grupları arasında girmeyi başaran Def Leppard 1977 yılında kuruldu. Def Leppard, attığı sağlam adımlar sayesinde kalitesini öne çıkarmayı başaran ve bugün bile adından övgüyle söz ettiren müzik gruplarından biri oldu.



"Trip-Hop"un öncüsü Massive Attack grubu, 13 Temmuzda Parkorman'da İstanbullu müzikseverler için çalacak.



Blue Lines, Protection ve Mezzanine albümleriyle tüm ödülleri toplayan, "Unfinished Symphony" adlı şarkıları ise İngiltere'de gelmiş geçmiş en iyi 10 parça arasında yer aldığı grup, Robert Del Naja ve Grantley Marshall'dan oluşuyor.



Son albümleri "100th Window"un turnesi kapsamında 2003'te Türkiye'de sahne alan Massive Attack'in bu konseri, United Visual Artist'in katılımıyla gerçekleşecek.



Heavy metal müziğin gelişimine katkılarıyla dikkat çeken Judas Priest, ilk İstanbul konserini 13 Temmuz pazar akşamı Turkcell Kuruçeşme Arena'da verecek. Grup, İstanbul konserinde, bu ay piyasaya sürülen "Nostradamus" adlı yeni albümlerinin şarkılarını da seslendirecek.



Metallica



Bugüne kadar 120 milyon albüm satan, dünyanın gelmiş geçmiş en popüler metal grubu olarak nitelenen Metallica, Türkiye'de üçüncü stadyum konserini Akbank exi26 ana sponsorluğunda 27 Temmuz 2008 pazar günü Ali Sami Yen Stadyumu'nda verecek.



Metallica için Ali Sami Yen Stadyumu'nda toplamda 800 metrekarelik bir sahne için çalışılıyor. Ayrıca, yurt dışından, büyük festivallerde kullanılan çelik konstrüksiyon sahne sistemi getiriliyor.



Grup, 1993 yılında İstanbul İnönü Stadı'nda verdiği ilk konserle 48 bin, 1999 yılında Ali Sami Yen Stadyumu'nda verdiği ikinci konserle 46 bin 350 kişiyle buluştu.



İstanbul'a Temmuzda Yunanistan'dan parlayacak yıldız ise Haris Alexiou olacak. Rebetiko, Modern Laika ve Yunan Halk Müziği dalındaki çalışmalarının yanı sıra Türk halkının "Olmasa Mektubun", "Telli Telli" ve "Maskeli Balo" şarkılarla aşina olduğu Haris Alexiou, 19'uncu Most Açıkhava Konserleri kapsamında 23 Temmuz çarşamba günü Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzik sevenlerle bir araya gelecek.



"En iyi erkek rock vokal performansı" dalında 4 yıl üst üste Grammy kazanan ve 20 milyon albüm satışına ulaşan Lenny Kravitz, son albümünün turnesiyle İstanbul Caz Festivali kapsamında Garanti Bankası sponsorluğunda İstanbul'a parlayacak son yıldız olacak.



Her konserinde repertuvarı kadar kıyafetleri ile çok konuşulan Lenny Kravitz, dünyanın ünlü tasarımcılarının imzasını taşıyan kostümleriyle 30 Temmuz akşamı Turkcell Kuruçeşme Arena'da sahnede olacak.



Caz tutkunları için



İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV), Garanti Bankasının sponsorluğunda düzenlediği "15. Uluslararası İstanbul Caz Festivali", festivalin onur konuğu Herbie Hancock'un 2 Temmuz çarşamba günü Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde vereceği konserle başlayacak.



Hancock, geçen yıl kendisine "En İyi Albüm" dalında Grammy ödülü kazandıran, Joni Mitchell şarkılarını yorumladığı "River-The Joni Letters" projesi ile dinleyici karşısına çıkacak. Hancock, 3 Temmuz perşembe günü de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda trio formatında bir konserle caz sevenlerle buluşacak.



Brezilya'nın ruhunu, 1960'larda Bossa-Nova'dan sonra gelen en önemli müzik hareketi Tropicalia'yı başlatan isimlerden Caetano Veloso'nun solo konseri, "Garanti Caz Yeşili Serisi" kapsamında 10 Temmuzda Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek.



Bas virtüozu Marcus Miller, İstanbul Caz Festivali çerçevesinde, 3 Temmuz'da yine açık hava sahnesinde caz sevenlerle buluşacak. Konserde Marcus Miller'dan önce 70'lere damgasını vuran, konser performanslarıyla büyük beğeni toplayan efsanevi funk grubu "Tower of Power" sahne alacak.



Arkeoloji Müzesi'nin bahçesi, 8 Temmuz akşamı caz dünyasının 2 ünlü ismini aynı sahnede ağırlayacak. Konserde eklektik müzik zevkini, kendine özgü dinamik yorumuyla bütünleştiren caz vokalisti Nnenna Freelon ile müzik kariyerindeki 35 yıla 27 albüm ve 250 şarkıyı sığdıran Brezilyalı şarkı yazarı-şarkıcı Ivan Lins aynı sahnede buluşacak.



Buena Vista Social Club'ın hayatta kalan tek üyesi Omara Portuondo, yeni projesi "Gracias" ile festivalin konukları arasında yer alacak. Sanat hayatında 60'ıncı yılını kutlayan müzisyen, 9 Temmuz'da Sepetçiler Kasrı'nda vereceği konserde kendisini en çok etkileyen Küba ve Brezilya şarkılarını seslendirecek.



Festivalde, "Yeni Ozanlar" serisinin bu yılki konuğu, neo-folk akımının en önemli temsilcilerinden şarkı yazarı-şarkıcı Rufus Wainwright olacak. Son dönemin alternatif yıldızı Wainwright, 8 Temmuz'da Aya İrini Müzesi'nde piyanosuyla ilk defa İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.