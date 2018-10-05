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İstanbul'da "kurt kapanı 25" denetimi

Hasan YILDIRIM - Taner YENER- Hakan KAYA /İSTANBUL (DHA)- İSTANBUL genelinde bir çok noktada "Kurt Kapanı 25" denetimi gerçekleştirildi

05 Ekim 2018 17:59

Hasan YILDIRIM - Taner YENER- Hakan KAYA /İSTANBUL (DHA)- İSTANBUL genelinde bir çok noktada \"Kurt Kapanı 25\" denetimi gerçekleştirildi.
Denetimlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki, tüm şube ve ilçelerden polisler katıldı. Özel harekat polisleri de denetim noktalarında önlem alıyor. Havacılık Şube Müdürlüğü\'ne bağlı polis helikopteri de denetimlere destek verdi. Denetim yapılan noktalardan  birisi Beşiktaş İskelesi önüydü. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranırken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapıldı. Denetimlere katılan \'Shadow\'  adlı polis köpeği de araçların içinde arama yaptı. 

(FOTOĞRAF)

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