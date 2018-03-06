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İstanbul'da "Kurt kapanı 15" denetimi (1)

Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) İstanbul'da  “Kurt Kapanı 15" denetimi yapılıyor

06 Mart 2018 17:52

Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) İstanbul\'da  “Kurt Kapanı 15\" denetimi yapılıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'nün koordinesinde 39 ilçenin emniyet müdürlüğü ekipleri, 100 noktada 1500 polis ile “Kurt Kapanı-15\" denetimi gerçekleştiriyor

ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI
Uygulama kapsamında Bostancı İDO İskelesi önünde de polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurdu. Araçları didik didik arayan polis,  Genel Bilgi Taraması (GBT)  da yaptı. Narkotik köpekleri ve polis helikopteri de denetime katıldı.

(FOTOĞRAF)
 

 

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