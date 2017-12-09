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İstanbul'da "Kurt Kapanı-11" denetimi

Hasan YILDIRIM-Cengiz ÇOBAN-Hüseyin ASLIYÜCE-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 39 ilçede polis ekipleri birçok noktada 'Kurt Kapanı-11' denetimi yapıldı

09 Aralık 2017 18:22

Hasan YILDIRIM-Cengiz ÇOBAN-Hüseyin ASLIYÜCE-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 39 ilçede polis ekipleri birçok noktada \'Kurt Kapanı-11\' denetimi yapıldı.

\"Kurt Kapanı-11\" kapsamında havalimanları, vapur iskeleleri, otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada denetim yapıyor. Denetim yapılan adreslerden biri Beşiktaş Vapur İskelesiydi. Vapur iskelesi önünde önlem alan polis ekipleri iskeleye gelen şüpheli kişilerin üzerini ve çantalarını aradı. Şüpheli araçlar durdurularak kontrol edildi. Yolcuların üst aramasını yapan ekipler Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. \'MAYA\' isimli Narkotik köpeği de araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Denetime, polis helikopteri de havadan destek verdi.
Bostancı sahilinde uygulama yapan ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaptı. Polis ekipleri, şüpheli gördüğü  kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken aramalara dedektör köpekler de katıldı.

Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali geliş katında havalimanı şube müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada da şüpheli bulunan araçlar durdurularak güvenlik arama noktasına yönlendirildi. Araçlar, ekipler ve narkotik köpeği tarafından titizlikle arandı.

(FOTOĞRAF)

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