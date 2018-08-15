T24 LogoT24 Logo
Gündem

İSTANBUL'DA "HUZURLU BAYRAMLAR" DENETİMİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,DHA İstanbul'da polis, 'Huzurlu Bayramlar Türkiye' adıyla kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı

15 Ağustos 2018 18:29

Haber-Kamera: Enver ALAS - İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,DHA
İstanbul\'da polis, \'Huzurlu Bayramlar Türkiye\' adıyla kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı.
Eş zamanlı olarak saat 14.00\'da yapılan denetim notları arasında Bostancı Vapur İskelesi ile Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali de yer aldı. Denetime çok sayıda polis katıldı. Denetim sırasında narkotik köpekleri de kullanıldı. Yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, bavullar ve çantalar arandı.

Görüntü Dökümü
---------------------
-İskele önünde bekleyen polisler
-Özel Harekat polisleri
-Yolcuların aranması
-Narkotik köpeği
-Köpeğin bavulları koklaması
-Çantaların aranması
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Enver ALASYILDIZBayramlar TürkiyeBostancı VapurAtatürk HavalimanıHatlar TerminaliDenetimeDenetimYolculara Genel Bilgi Taraması GBTGörüntü Dökümü İskeleHarekat
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24