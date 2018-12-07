İSTANBUL'DA "GAYBUBET EVİ" OPERASYONLARI: 13 GÖZALTI

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik yaptığı çalışmalarda örgütün aranan kişileri saklamakta kullandığı \'Gaybubet evleri\' olarak adlandırılan güvenli evlerine yönelik çalışma başlattı.

7 İLÇEDE 11 EV TESPİT EDİLİP BASKIN DÜZENLENDİ

Polis ekipleri, 7 ilçede bulunan 11 gaybubet evini belirleyerek eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



CEZAEVİNDE Kİ ŞÜPHELİLERİNİN YAZDIĞI MEKTUPLAR ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan gaybubet evlerinde farklı kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlik belgeleri, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ile FETÖ\'den tutuklu bulunan kişilerin yazdığı mektuplar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

