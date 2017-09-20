İSTANBUL'DA "EYLÜL AYI SICAKLIK REKORU" KIRILDI

* İstanbul\'da bugün \"Eylül ayı sıcaklık rekoru\" kırıldı. Florya ve Kartal\'da sıcaklık 39,5 derece ölçüldü. Daha önceki rekor 2015 Eylül\'ünde 37,9 derece ölçülmüştü.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

İstanbul\'da bugün Eylül ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Florya ve Kartal\'da sıcaklık 39,5 derece ölçüldü. Kadıköy\'de ise sıcaklık 38,6 dereceye ulaştı. Daha önceki rekor 2015 yılında ölçülmüştü. 6 Eylül 2015\'de sıcaklık 37,9 olarak kayıtlara geçmişti.

YARINDAN İTİBAREN HAVA SOĞUYOR

Sıcaktan bunalandan havuzlara ve sahil kenarlarına akın etti.

Ancak sıcaklık yarın itibaren düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan, \"Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretti. Ancak 21 Eylül 2017 Perşembe günü Marmara ve Kıyı Ege’de; 22 Eylül 2017 Cuma günü ve hafta sonunda yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir olmak üzere azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor\" denildi.

Düşüsün 6 - 10 derece olacağı belirtilirken, \"Aynı zamanda 21 Eylül 2017 Perşembe günü Trakya’da sıcaklık azalmasıyla birlikte başlayacak sağanak yağışların; 22 Eylül 2017 Cuma günü yurdumuzun kuzeybatısında (Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun kuzeybatısı), hafta sonunda ise ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde (Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu) etkili olacağı tahmin ediliyor\" ifadeleri yer aldı.

Görüntü Dökümü;

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-Maltepe\'de havuzun termometresi

-Havuzda yüzenler

-Kartal sahilde denize girenler

-Denize atlayanlar

-Vatandaşlarla röp

-Sahil kenarında çimlerin üzerinde oturanlar

-Genel ve Detay

