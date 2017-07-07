T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

İstanbul'da 32 ilçede 'ByLock' operasyonu: 57 gözaltı

Gözaltına alınan şüphelilerin farklı meslek gruplarından olduğu öğrenildi

07 Temmuz 2017 12:14

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 32 ilçede 'FETÖ' operasyonu düzenledi. Düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda 'ByLock' kullandığı öne sürülen 57 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, 'FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

Operasyon kapsamında 57 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin farklı meslek gruplarından olduğu öğrenilirken, adreslerinde yapılan aramalarda bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu.

Gözaltına alınanların örgütün şifreli mesajlaşma programı 'Bylock' kullanan kişiler olduğu ileri sürüldü. (DHA)

 

ETİKETLER

FETÖByLockOperasyonPolisGözaltıSabahŞafak57 kişi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24