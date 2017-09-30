İSTANBUL'DA 31. 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ YAPILIYOR





Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 31\'inci Yeditepe Huzur Denetimi kapsamında 39 ilçe, 200 noktada şüpheli araç, kişi ve mekânlarda aramalar yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetime; İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü personeli katıldı.



POLİS ARAMA YAPTI

39 ilçe, 200 noktada 5 Bin polisin katılımıyla yapılan denetim kapsamında araçlar durdurularak aramalar yapıldı. Araç içerisindeki kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması(GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Polis helikopteri ise denetim noktalarını havadan kontrol etti. Saat 20.00\'da başlayan denetim 24.00\'da son bulacak.



Görüntü Dökümü:

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-BOSTANCI

-Polisler

-Arama yapılması

-GBT sorgulamaları

-Araçların durdurulması

-Araçların içinde arama yapılması

-Polis denetim noktası

-Trafiğin daraltılması

-Genel ve detay

-ŞİŞLİ

-Şişli denetim noktası

-Ekiplerin araçları ve motosikleti durdurması

-Sürücülerin ve yolcuların üstlerinin aranması

-Polis şüpheli araçların bagaj kısmı araması

-Polisin GBT uygulaması

-Genel ve detaylar

-FATİH

- Asayiş uygulamasından görüntü

- Polis ekiplerinin araçları araması

- Bir turist ile İngilizce konuşan yunus polisi

- Vatandaşlar ile röp

- Genel ve detaylar



