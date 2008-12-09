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Yaşam

İstanbul'da 31 kişiye 'kurban' cezası

Kurban Bayramı'nın ilk gününde gelen şikâyetler üzerine 31 kişiye toplam 3 bin 56 YTL para cezası kesti.

09 Aralık 2008 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde gelen şikâyetler üzerine 31 kişiye toplam 3 bin 56 YTL para cezası kesti.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kurban Hizmetleri Komisyon kararları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanlarındaki ana arter, meydan ve bulvarlarda denetim ve kontroller yapıldı.

Zabıta Daire Başkanlığı Komuta Merkezi'ne il genelinde toplam 106 şikayet geldi. Şikayetler, görev alanı itibariyle ilçe ve belde belediye başkanlıklarına iletilerek ilgililer hakkında gerekli işlemin yapılması sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca 900 personelden oluşan 165 denetim ekibi, arife ve bayramın birinci günü çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nca bayramın ilk günü müdahale edilen şikayetlerde, kurallara uymayan 18 ilgiliye Kabahatler Kanunu doğrultusunda toplam 2 bin 250 YTL, 13 ilgiliye de toplam 806 YTL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 17 kişi de uyarılarak, olumsuzluklar ilgilileri tarafından derhal giderildiği.

Bağcılar, Eyüp ve Fatih ilçelerinde izinsiz kurban satış yeri yapmak isteyen 3 ilgiliye de müdahale edildi.

Bu arada, şehrin 9 ayrı giriş noktasında yapılan kontrollerde de 28 Kasım gününden önce şehre kurbanlık hayvan sokmak isteyen 936 araç ilgilisi hakkında Kabahatler Kanununa göre yasal işlem yapıldığı ve 117 bin YTL para cezası uygulandığı öğrenildi.

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