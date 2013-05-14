İstanbul'da 300 kilo at eti ele geçirildi

Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Telsiz Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katına operasyon düzenledi.

Baskın yapılan daire içinde yapılan aramada kesilerek satışa hazır hale getirilmiş yaklaşık 300 kilo at eti ele geçirildi. Etler poşetlere konularak belediye araçlarıyla beraber imha edilmek üzere Kazlıçeşme Meydanı'na götürüldü.

Etler burada açılan bir çukura atılarak üzerine kireç dökülüp toprakla kapatıldı. Etlerin imha edilirken İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden de görevliler hazır bulundu.

Elvan Ezber'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, konuyla ilgili olarak açıklama yapan Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde görevli veteriner Fatih Mehmet Toprak, 'Yapılan ihbar üzerine gittiğimiz yerde menşei belli olmayan etlerin sağlık koşullarına uygun olmadığı tespit edildi. Tespitlerimiz at eti olduğu şeklinde. Tabiki numunelerimizi de aldık. Gerekli tetkikleri de yapıcağız. Etleri imha ettik' dedi.

Etlerin bulunduğu dairede kimsenin bulunmadığı konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.