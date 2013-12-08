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Yaşam

İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi

İSKİ, 10 Aralık Salı günü 23.00 ile 12 Aralık Perşembe günü 05.00 saatleri arasında İstanbul'un bazı ilçelerine 30 saat süreyle su verilemeyeceği açıkladı

08 Aralık 2013 21:44

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da bazı ilçelere 30 saat süreyle su verilemeyeceği belirtildi.
Açıklamada Arnavutköy, Eyüp, Başakşehir, Bağcılar, Esenler'in bazı bölgeleri ile Küçükçekmece'nin tamamına, 30 saat süreyle su verilemeyeceği ifade edildi.
İSKİ'nin açıklamasına göre, 10 Aralık Salı günü 23.00 ile 12 Aralık Perşembe günü 05.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su alamayacak bölgeler şöyle:
Arnavutköy: M. Fevzi Çakmak, Yavuzselim, Mehmet Akif Ersoy, Nenehatun, Atatürk, İslambey, Haraçcı, Anadolu, Merkez Boğazköy, Boğazköy Atatürk, İstiklal, Hicret, Sazlıbosna, Çilingir, Karlıbayır, Mavigöl, İmrahor, Tayakadın, Zafer, Yeniköy ve Karaburun mahalleleri ile Terkos Cami,
Eyüp: İhsaniye, Işıklar, Akpınar, Odayeri ve Ağaçlı mahalleleri,
Başakşehir: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamı, Başakşehir 1, 2, 4, 5. Etaplar, Onurkent, Deprem Konutları ve Oyak Konutları,
Bağcılar: Mahmutbey, Güneşli, 100 Yıl, Göztepe, Fatih, Demirkapı, İstoç, Matbaacılar Sitesi, Oto Center ve Yeni mahalleleri ile Evren Mahallesi'nin bir kısmı,
Esenler: Atışalanı, Oruç Reis ve Turgut Reis mahalleleri,
Küçükçekmece: İlçenin tamamı.

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