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İSTANBUL'DA 30 SAAT SU KESİNTİSİ

Haber: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)   İSKİ, 5 ilçede 30 saat su kesintisi yapılacağını açıkladı

10 Mart 2018 16:56

Haber: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)  
İSKİ, 5 ilçede 30 saat su kesintisi yapılacağını açıkladı.
İSKİ, Kağıthane-Levent Ana İsale Hattı\'ndaki yenileme ve bakım-onarım çalışması nedeniyle Beyoğlu, Şişli, Kağıthane, Beşiktaş ve Eyüpsultan\'da 30 saat su kesintisi olacağını belirtti.
Kesintinin salı günü saat 10.00\'dan çarşamba günü saat 16.00\'ya kadar süreceği kaydedildi.
Yapılan açıklamaya göre 30 saatlik kesintinin olacağı yerler şöyle:

-Beyoğlu: Kaptan Paşa, Piyale Paşa, Fetih Tepe, Piri Paşa, Keçeci Piri, Kulaksız, İstiklal, Yenişehir, Hacı Ahmet, Bostan, Bülbül, Kocatepe, Çukur, KalyoncuKulluğu, Sururi Mehmet Efendi, Yahya Kahya, Çatma Mescit, Kamer Hatun, Hüseyinağa, Kuloğlu, Şehit Muhtar, Cihangir, Kılıç Ali Paşa, Firüz Ağa, Evliya Çelebi, Şahkulu, Asmalı Mescit, Katip Mustafa Çelebi ve Tomtom mahalleleri ile Ömer Avni, Örnektepe ve Pürtelaş Hasan Efendi mahallerinin üst kotları

- Şişli: Gülbahar, Mecidiyeköy, Kaptan Paşa, Halide Edip Adıvar, Halil Rıfat Paşa, Mahmut Şevket Paşa, Cumhuriyet, Duatepe, Merkez, 19 Mayıs, Meşrutiyet, Halaskargazi, Teşvikiye, Harbiye, İnönü, Ergenekon, Bozkurt, Eskişehir, Feriköy, Yayla, Kuştepe, İzzetpaşa, Esentepe ve Fulya mahalleleri

- Kağıthane: Gültepe, Harman Tepe, Telsizler, Ortabayır, Çağlayan, Hürriyet, Gürsel, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Nurtepe, Hamidiye ve Merkez mahalleleri ile Yahya Kemal mahallesinin üst kotları.

- Beşiktaş : Levent, Etiler, Ulus, Nispetiye, Kültür, Akat, Rumelihisarı, Gayrettepe, Dikilitaş, Balmumcu, Yıldız ve Levazım mahalleri ile Bebek, Arnavutköy ve Kuruçeşme bölgelerinin üst kotları.

- Eyüpsultan : Hasdal Askeri Kışlası, Kemerburgaz (Mithatpaşa ve Mimarsinan) ve Göktürk mahalleri


 

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