T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

İstanbul'da 30 meydanda ücretsiz internet dönemi başladı

Taksim ve Kadıköy başta olmak üzere İstanbul'daki 30 meydanda ücretsiz internet hizmeti veriliyor

02 Nisan 2014 17:36

İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yoğun olduğu nokta ve meydanlarda ücretsiz kablosuz internet hizmeti vermeye başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşımızın yoğun olarak bulunduğu meydanlardan başlayarak İstanbul'un birçok noktasında ücretsiz kablosuz internet hizmeti vermeye başladı. Ücretsiz internetten faydalanmak için cep telefon numarası sisteme girilerek alınacak bir SMS şifresiyle sisteme kayıt olunacak. Alınacak şifreyle ücretsiz internet kullanımı mümkün olacak.'

 

Ücretsiz internet verilen yerler

 

1- Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi(Galatasaray Lisesi)

2- Sultanahmet Meydanı

3- Eminönü Meydanı

4- Beşiktaş Meydanı

5- Kadıköy Meydanı

6- Üsküdar Meydanı

7- Sultanbeyli Meydanı

8- Beyazıd Meydanı

9- Mecidiyeköy Meydanı ve Cevahir Önü

10- Miniatürk/İBB Bilgilendirme Çadırı

11- Saraçhane Parkı

12- Emirgan Korusu

13- Hidiv Kasrı korusu

14-Aksaray Meydanı

15- Bakırköy Meydanı

16- Beylikdüzü Meydanı

17- Eyüp Meydanı

18- Kartal Meydanı

19- Sarıyer İBB İletişim Noktası

20- Avcılar İBB İletişim Noktası

21- Şirinevler Meydanı

22- Pierre Lotti Tepesi

23- Anadolu Hisarı İskelesi

24- Dragos Sosyal Tesisler Çevresi

25- Galata Kulesi ve Yakın Çevresi

26- Alibeyköy Cep Otogarı

27- Bayrampaşa Otogar

 

ETİKETLER

istanbulücretsiz internettaksim meydanıgalatasarayistiklalkadıköyrıhtımbeşiktaşsultanahmetbeyazıtwifihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24