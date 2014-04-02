İstanbul'da 30 meydanda ücretsiz internet dönemi başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yoğun olduğu nokta ve meydanlarda ücretsiz kablosuz internet hizmeti vermeye başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşımızın yoğun olarak bulunduğu meydanlardan başlayarak İstanbul'un birçok noktasında ücretsiz kablosuz internet hizmeti vermeye başladı. Ücretsiz internetten faydalanmak için cep telefon numarası sisteme girilerek alınacak bir SMS şifresiyle sisteme kayıt olunacak. Alınacak şifreyle ücretsiz internet kullanımı mümkün olacak.'
Ücretsiz internet verilen yerler
1- Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi(Galatasaray Lisesi)
2- Sultanahmet Meydanı
3- Eminönü Meydanı
4- Beşiktaş Meydanı
5- Kadıköy Meydanı
6- Üsküdar Meydanı
7- Sultanbeyli Meydanı
8- Beyazıd Meydanı
9- Mecidiyeköy Meydanı ve Cevahir Önü
10- Miniatürk/İBB Bilgilendirme Çadırı
11- Saraçhane Parkı
12- Emirgan Korusu
13- Hidiv Kasrı korusu
14-Aksaray Meydanı
15- Bakırköy Meydanı
16- Beylikdüzü Meydanı
17- Eyüp Meydanı
18- Kartal Meydanı
19- Sarıyer İBB İletişim Noktası
20- Avcılar İBB İletişim Noktası
21- Şirinevler Meydanı
22- Pierre Lotti Tepesi
23- Anadolu Hisarı İskelesi
24- Dragos Sosyal Tesisler Çevresi
25- Galata Kulesi ve Yakın Çevresi
26- Alibeyköy Cep Otogarı
27- Bayrampaşa Otogar