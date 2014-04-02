İstanbul'da 30 meydanda ücretsiz internet dönemi başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yoğun olduğu nokta ve meydanlarda ücretsiz kablosuz internet hizmeti vermeye başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşımızın yoğun olarak bulunduğu meydanlardan başlayarak İstanbul'un birçok noktasında ücretsiz kablosuz internet hizmeti vermeye başladı. Ücretsiz internetten faydalanmak için cep telefon numarası sisteme girilerek alınacak bir SMS şifresiyle sisteme kayıt olunacak. Alınacak şifreyle ücretsiz internet kullanımı mümkün olacak.'

Ücretsiz internet verilen yerler

1- Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi(Galatasaray Lisesi)

2- Sultanahmet Meydanı

3- Eminönü Meydanı

4- Beşiktaş Meydanı

5- Kadıköy Meydanı

6- Üsküdar Meydanı

7- Sultanbeyli Meydanı

8- Beyazıd Meydanı

9- Mecidiyeköy Meydanı ve Cevahir Önü

10- Miniatürk/İBB Bilgilendirme Çadırı

11- Saraçhane Parkı

12- Emirgan Korusu

13- Hidiv Kasrı korusu

14-Aksaray Meydanı

15- Bakırköy Meydanı

16- Beylikdüzü Meydanı

17- Eyüp Meydanı

18- Kartal Meydanı

19- Sarıyer İBB İletişim Noktası

20- Avcılar İBB İletişim Noktası

21- Şirinevler Meydanı

22- Pierre Lotti Tepesi

23- Anadolu Hisarı İskelesi

24- Dragos Sosyal Tesisler Çevresi

25- Galata Kulesi ve Yakın Çevresi

26- Alibeyköy Cep Otogarı

27- Bayrampaşa Otogar