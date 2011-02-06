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İSTANBUL'DA 3 YERDE KUNDAKLAMA İSTANBUL (A.A)

06 Şubat 2011 13:03

-İSTANBUL'DA 3 YERDE KUNDAKLAMA İSTANBUL (A.A) - 06.02.2011 - İstanbul'da meydana gelen 3 ayrı kundaklama olayında, 3 araç, bir market ve kafede maddi hasar oluştu. Avcılar'da kundaklama girişiminde bulunacağı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Bağcılar Tuna Mahallesi 737 Sokak üzerinde park halinde bulunan 3 otomobil, kimliği belirsiz kişilerce yanıcı madde dökülerek yakıldı. Araçlarda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araçlarda maddi hasar oluşurken, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Bu arada, Esenler'de bir kafe ile Maltepe Gülsuyu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki bir markette de kimliği belirsiz kişilerce Molotof kokteyli atılması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, iki iş yerinde de maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, Avcılar Gümüşpala Mahallesi Gülüzar Sokakta, bazı kişilerin kundaklama eylemi yapacağının bildirilmesi polisler ile 2 şüpheli arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan Mehmet K. (18) ile İbrahim Halil B. (24), polis aracına götürüldüğü sırada vatandaşların saldırısına uğradı. Vatandaşların polislerin elinden almak istediği 2 şüpheli, ekiplerce olay yerinden kaçırılarak, Firuzköy Polis Merkezine götürüldü. Bu kişilerden, bir sırt çantası içerisindeki 3 pet şişede akaryakıt ele geçirildiği bildirildi.

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