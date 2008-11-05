İstanbul'da 3 otomobil yakıldı

Fevzi Çakmak Mahallesi, Şehit Turgay Karaman Sokak'ta park halindeki 34 ZY 0850, 34 EF 7897 ve 34 GP 435 plakalı 3 otomobil benzin dökülerek yakıldı. Yanan araçlar vatandaşların müdehalesiyle söndürüldü. Kundaklama olayının medana geldiği sokağa şehit adının verilmiş olması dikkat çekti.



Öte yandan Kağıthane Nurtepe Mahallesi Doğu Sokak'ta park halinde bulunan 34 ZH 1130 plakalı otomobil de kundaklanarak yakılmak istendi. Vatandaşların müdehalesiyle yanan araç söndürülürken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.





