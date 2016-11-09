İstanbul'da 3 katlı binada çıkan yangın yüzünden çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu

İstanbul Beykoz'da bir binada çıkan yangında çok sayıda büyük baş hayvan yanarak telef oldu.

Yangın, Riva Şehit Cemil Çakır Caddesi Dilara Çıkmazı’nda 3 katlı bir binada saat 21.00 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede binayı kapladı. Binanın arka kısmında bulunan ahıra da sıçrayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Beykoz Riva’da bir binada çıkan yangın nedeniyle arka bahçede bulunan ahır çöktü. Ahırda mahsur kalan çok sayıda büyük baş hayvan yanarak telef oldu.Yangın, Riva Şehit Cemil Çakır Caddesi Dilara Çıkmazı’nda 3 katlı bir binada saat 21.00 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede binayı kapladı. Binanın arka kısmında bulunan ahıra da sıçrayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çıkan yangının sirayet ettiği ahırın çatısı içerisindeki çok sayıda büyükbaş ve kümes hayvanının üzerine yıkıldı. Hayvanlar çöken ahırın içerisinde mahsur kaldı. İş makinelerinin yardımıyla yapılan çalışmalarda tavuklar canlı olarak kurtarıldı. Ancak çöken ahırda mahsur kalan büyükbaş hayvanlar yanmaktan kurtarılamadı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Olayı gören mahalleli sokağa döküldü. Bir kadın ise dumandan etkilendi.

Çok sayıda hayvanın telef olduğu yangın nedeniyle bina kullanılmaz hale geldi.