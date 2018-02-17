İstanbul'da 3 ilçede IŞİD operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik 3 ilçede, 11 adrese düzenlenen operasyonda 14'ü yabancı uyruklu 22 kişi kişi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü IŞİD'e yönelik gece saatlerinde özel harekat polislerinin desteğiyle 3 ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 14'ü yabancı uyruklu toplam 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi.(DHA)