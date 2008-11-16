İstanbul'da 3 günlük esaret!

Yağmurdan korunmak için gittiği Sadabad Köprüsü'nün ayağının içine düşen 34 yaşındaki Özcan Ateş yağmur suyu içerek 3 gün hayatta kalmayı başardı. Ayağı kırılan Özcan'ı itfaiye kurtardı







Sadabat Köprüsü'nün 10 metrelik ayağının içine düşen 34 yaşındaki Özcan Ateş, 3 gün boyunca kurtarılmayı bekledi. Bacağı kırılan Özcan Ateş'in yağmur suyunu içerek hayatta kaldığı öğrenildi.



Edinilen bilgilere göre, 3 gün önce etkili olan sağanak yağıştan korunmak için Kağıthane Sadabad Köprüsü'nün ayağının açık olan kapısından içeriye giren Ateş'in bir anlık hatası kabusa dönüştü. Kolonların kapaklarının açık olduğunu fark edemeyen Ateş, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağıya düştü.



Yağmur suyunu içerek hayatta kaldı





Köprü ayağının içine düşerken sol bacağı kırılan Özcan Ateş, acı içinde bağırmaya başladı. Saatlerce "imdat" çığlıkları atan Özcan Ateş, köprü ayaklarının yakınından geçenlere sesini bir türlü duyuramadı. Yaklaşık 1 metrekarelik alanda yaralı halde yardım bekleyen Ateş'in kâbusu 3 gün sürdü. Günlerinin bazı bölümlerini uyuyarak geçiren Özcan Ateş, köprü ayağında biriken yağmur suyunu içerek hayatta kalmayı başardı.



Bir vatandaş sesini duydu



Günler geçtikçe bitkin düşen Özcan Ateş, "imdat" çığlıklarını sabah saatlerinde de sürdürdü. Bu sırada köprü ayağının yakınından geçmekte olan bir vatandaş, Ateş'in sesini duydu. Vatandaşın ihbarının ardından harekete geçen polis ve itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek Özcan Ateş'i kurtarmak için çalışma başlattı.



Ekipler, köprü ayağının uzunluğu ve darlığı nedeniyle zaman zaman zorlanırken, bir itfaiye eri iple köprü ayağının içine girdi. Ateş'in bulunduğu yere indirilen itfaiyeci, talihsiz adı sedyeye bağladı. Özcan Ateş, sedye yardımıyla 3 gün boyunca mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.



İlk isteği yemek oldu



Halsiz ve bitkin gözüken Ateş, kurtarılır kurtarılmaz çok aç olduğunu söyledi. Özcan Ateş, mahsur kaldığı köprü ayağında 3 gün boyunca yağmur sularını içerek hayatta kaldığını ifade etti. Olay yerine gelen Ateş'in ağabeyi Koray Ateş, kardeşinin 3 gündür kayıp olduğunu ve bulunması için polise müracaatta bulunduklarını belirtti. Özcan Ateş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. (DHA)

