İstanbul’da 3 gün elektrik kesintisi yaşanacak

04 Aralık 2015 17:01
İstanbul’da 3 gün boyunca elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ’tan yapılan açıklamada bazı semt ve mahallelerde yapılacak çalışmalar dolayısıyla 4-5-6 Aralık tarihlerinde elektrik verilmeyecek.
Meydan’da yer alan habere göre elektrik kesintisinin yaşanacağı semt ve mahalleler şöyle:
Küçükçekmece ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 11:30 - 13:30
Kesinti Tarihi: 06.12.2015
Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Yeni Mahallenin;İnönü Caddesi,Serbest,Yeni,Metin,İpek,Mehmet Akif Sokakları ve civarı
Esenyurt ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00
Kesinti Tarihi: 06.12.2015
Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Akçaburgaz Mahallesinin;163,119 Sokakları,Negis Fabrikası,Limaksan Fabrikası
Silivri ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Kesinti Tarihi: 06.12.2015
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Selimpaşa Mahallesinin;6061,6063 Sokakları ve civarı
Arnavutköy ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00
Kesinti Tarihi: 06.12.2015
Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Ömerli Mahallesinin;Fahri Korutürk Caddesi,İhsan Gazi Sokak ve civarı
Eyüp ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 14:00 - 15:00
Kesinti Tarihi: 06.12.2015
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Merkez Mahallesinin;Bestekar Hafız Hüsnü Efendi,Basmacı Abdi Efendi,Esenevler,Şirin,Menekşe,Sayfiye,Ecdat,Ebusuud Efendi,SSK Hastane,Total,BP Benzin İstasyonları ve civarı
Silivri ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 08:00 - 17:00
Kesinti Tarihi: 06.12.2015
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Balaban,Değirmenköy Fevzipaşa Mahallelerinin;Gölet Caddesi,Aslanağzı,Mezbaa Sokakları,Eser Diamond Hotel,Tekno Metal Fabrikası,Altındağ Polimer ve Metal Sanayi,Trakya Grup Plastikal ve Cam Sanayi,Özyaşar Tel ve Galz.,Bafra Un Yem Gıda Sanayi,Birlik Bağlantı Elemanları Sanayi,Eurotex Tekstil Sanayi, İSKİ Arıtma Tesisleri ve civarı
Güngören ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 08:00 - 19:50
Kesinti Tarihi: 06.12.2015
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Sanayi Mahallesinin;Saadet,Sancak,Çavuşoğlu,Tekin,Kurşunlu Sokakları ve civarı
Esenyurt ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00
Kesinti Tarihi: 06.12.2015
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Akçaburgaz Mahallesinin;85,83,42 Sokakları ve civarı
Küçükçekmece ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 08:00 - 11:00
Kesinti Tarihi: 06.12.2015
Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:İnönü Mahallesinin;Maslak Çeşme Caddesi,Kuyumcu,Anafartalar,Dut,Yalçın,Doğan,Papatya,Bıldırcın Sokakları ve civarı
Eyüp-Gaziosmanpaşa ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 09:00 - 12:00
Kesinti Tarihi: 06.12.2015
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Rami Yeni ve Gaziosmanpaşa Merkez Mahalallelerinin;Yüksek,Uysallar,Begonya,Emirler,Kehribarcı,Lise Arkası,Okul Sokakları ve civarı
Küçükçekmece ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 14:30 - 15:30
Kesinti Tarihi: 06.12.2015
Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Gültepe Mahallesinin;Bağlar Caddesi,Site,Işık,Güven,Pehlivan,Üzüm,Şengel Sokakları ve civarı
Küçükçekmece ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 16:00 - 18:00
Kesinti Tarihi: 06.12.2015
Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Beşyol Mahallesinin;İnönü,Birlik Caddeleri,Karadeniz Sokak ve civarı
Beylikdüzü ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00
Kesinti Tarihi: 06.12.2015
Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Adnan Kahveci Mahallesinin;Hatay,Çalışlar Caddeleri,Selam Sokak ve civarı
Büyükçekmece ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00
Kesinti Tarihi: 06.12.2015
Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Fatih Mahallesinin;Adnan Kahveci,Cengiz Topel Caddeleri,Arı Sitesi,Gül Sitesi ve civarı
Esenyurt ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00
Kesinti Tarihi: 06.12.2015
Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Akçaburgaz Mahallesinin;Hadımköy Tem Bağlantı Yolu,Teb Bankası,Renault Gelişim Otomotiv,Bankasya,Köfteciler ve civarı
Şişli ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00
Kesinti Tarihi: 06.12.2015
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Fulya Mahallesinin;Büyükdere,Aytekin Kotil Caddeleri,Bahçeler,Denizhan Sokakları ve civarı
Fatih ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Kesinti Tarihi: 06.12.2015
Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Hobyar Eminönü Mahallesinin;Mimar Kemalettin,Hamidiye,Büyük Postane Caddeleri,Postane Yanı Sokak ve civarı
Esenyurt ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00
Kesinti Tarihi: 06.12.2015
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Akçaburgaz Mahallesinin;83,85,42 Sokakları ve civarı
Küçükçekmece ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00
Kesinti Tarihi: 05.12.2015
Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Atakent Mahallesinin;Atatürk Caddesi(Kent Bulvarı),Kırlangıç Sokak ve civarı
Güngören ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Kesinti Tarihi: 05.12.2015
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Mareşal Çakmak Mahallesinin;Orhan,Ortaç Caddeleri,Azak,Mızrak,Salcı,Mercan,Mahmudiye,Öğretici,Ceylan,Murat,Mustafa,Fatih Sokakları ve civarı
Arnavutköy ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 09:00 - 14:00
Kesinti Tarihi: 05.12.2015
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Dursunköy Mahallesi ve civarı
Bağcılar ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 09:00 - 13:00
Kesinti Tarihi: 05.12.2015
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Çınar Mahallesinin;Osmangazi Caddesi,5/1,5/1A,6/1A,6/1B,5/2,6/1,5/2,7/2B,6,6/5,6/5A,6/4A,5/4D,5/4,5/2,7/2B Sokakları ve civarı
Bayrampaşa ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 08:00 - 14:00
Kesinti Tarihi: 05.12.2015
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Altıntepsi Mahallesinin;Kutlu,F,Atatürk,Gaziosmanpaşa Caddeleri,Malazgirt,Evren,Sultan,Mimar Sinan,Fırat,Filiz,Plevne,Lozan,Emre,Kıvanç,Şair Baki Sokaklar,Baki İlköğretim Okulu,Sağlık Ocağı ve civarı
Bayrampaşa ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00
Kesinti Tarihi: 05.12.2015
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Yenidoğan Mahallesinin;Zorlu,Sur,Hançer,Eser Sokakları ve civarı
Arnavutköy ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 08:00 - 12:00
Kesinti Tarihi: 05.12.2015
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Hacımaşlı,Haraççı,Sazlıbosna Mahallelerinin;Domuz Çiftliği Mevki,Pegasus Villaları,Alkoy,Gelibolu Plastik,Plohasan ve civarı
Arnavutköy ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 13:00 - 15:00
Kesinti Tarihi: 05.12.2015
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Çilingir Mahallesi ve civarı
Arnavutköy ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 15:00 - 19:00
Kesinti Tarihi: 05.12.2015
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Haraççı Sıvat,Hacımaşlı Malatyalılar Mahalleleri ve civarı
Esenler ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 08:30 - 19:30
Kesinti Tarihi: 05.12.2015
Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Oruç Reis,Turgut Reis Mahallelerinin;Aydın Caddesi,500,501,502,562,564,573,571,572/1,570,576/1,592,578,575,498 Sokakları ve civarı
Bağcılar ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 08:30 - 19:30
Kesinti Tarihi: 05.12.2015
Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Yüzyıl Mahallesinin;Metro İnşaatı Şantiyesi ve civarı
Küçükçekmece ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 09:00 - 14:00
Kesinti Tarihi: 05.12.2015
Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Halkalı Merkez Mahallesinin;Fatih,Osman Gazi Caddeleri,Filiz,Zafer,Cömert,İnci,1228 Sokakları ve civarı
Küçükçekmece ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 12:00 - 16:00
Kesinti Tarihi: 05.12.2015
Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Fevzi Çakmak Mahallesinin;Halkalı Caddesi,914,915 Sokakları,Şimşek Oto Sanayi Sitesi ve civarı
Başakşehir ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00
Kesinti Tarihi: 05.12.2015
Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Fenertepe Mahallesinin;Modesan,Emek İnşaat,Meka İnşaat,Seç Beton,Yalasan Beton,Pehlivan Kum ve civarı
Küçükçekmece ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00
Kesinti Tarihi: 04.12.2015
Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Atakent Mahallesinin;5.Cadde,207 Çıkmaz Sokak ve civarı
Beşiktaş ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 08:00 - 16:00
Kesinti Tarihi: 04.12.2015
Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Rumeli Hisarı,Etiler Mahallelerinin;Nispetiye Caddesi,Bebek Yolu,Özden,Saygılı,Günaydın Yolu,Çatal Höyük,Çatal Çam,Nispetiye,Seramik,Hilal,Gülal,Mineli Çıkmazı,Mine Sokakları,Boğaziçi Üniversitesi ve civarı
Gaziosmanpaşa ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 09:00 - 12:00
Kesinti Tarihi: 04.12.2015
Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Kazım Karabekir Mahallesinin;842,861,855,852,848,843,857 Sokakları ve civarı
Gaziosmanpaşa ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 11:00 - 14:00
Kesinti Tarihi: 04.12.2015
Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Sarıgöl Mahallesinin;Ordu Caddesi,Kanarya,Yeşilay Sokakları ve civarı
Sultangazi ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 13:00 - 16:00
Kesinti Tarihi: 04.12.2015
Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:İsmetpaşa Mahallesinin;83,85,86,87,88,90,106,150,136 Sokakları ve civarı
Bağcılar ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 00:01 - 04:00
Kesinti Tarihi: 04.12.2015
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Evren Mahallesinin;Evren Caddesi,Koçman Çıkmazı,Kafes,Ebru,Gülnihal,Yalçındağ,Barış,Hafızoğlu,Yalçın,1,2,3 Sokakları ve civarı
Beyoğlu ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00
Kesinti Tarihi: 04.12.2015
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Halıcıoğlu Mahallesinin;Okumuşluoğlu,Tokaç,Alt Maltız,Muhibban,Tunç,Dere Karşısı Yanı Sokakları ve civarı
Bahçelievler ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00
Kesinti Tarihi: 04.12.2015
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Çobançeşme Mahallesinin;Sanayi Caddesi ve civarı
Bakırköy ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:
Kesinti Saatleri: 09:00 - 19:00
Kesinti Tarihi: 04.12.2015
Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Yeşil
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