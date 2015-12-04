İstanbul’da 3 gün elektrik kesintisi yaşanacak

İstanbul’da 3 gün boyunca elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ’tan yapılan açıklamada bazı semt ve mahallelerde yapılacak çalışmalar dolayısıyla 4-5-6 Aralık tarihlerinde elektrik verilmeyecek.

Meydan’da yer alan habere göre elektrik kesintisinin yaşanacağı semt ve mahalleler şöyle:

06.12.2015-06.12.2015 Tarihleri arasında,

Küçükçekmece ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 11:30 - 13:30

Kesinti Tarihi: 06.12.2015

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Yeni Mahallenin;İnönü Caddesi,Serbest,Yeni,Metin,İpek,Mehmet Akif Sokakları ve civarı

Esenyurt ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 06.12.2015

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Akçaburgaz Mahallesinin;163,119 Sokakları,Negis Fabrikası,Limaksan Fabrikası

Silivri ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00

Kesinti Tarihi: 06.12.2015

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Selimpaşa Mahallesinin;6061,6063 Sokakları ve civarı

Arnavutköy ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 06.12.2015

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Ömerli Mahallesinin;Fahri Korutürk Caddesi,İhsan Gazi Sokak ve civarı

Eyüp ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 14:00 - 15:00

Kesinti Tarihi: 06.12.2015

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Merkez Mahallesinin;Bestekar Hafız Hüsnü Efendi,Basmacı Abdi Efendi,Esenevler,Şirin,Menekşe,Sayfiye,Ecdat,Ebusuud Efendi,SSK Hastane,Total,BP Benzin İstasyonları ve civarı

Silivri ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 08:00 - 17:00

Kesinti Tarihi: 06.12.2015

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Balaban,Değirmenköy Fevzipaşa Mahallelerinin;Gölet Caddesi,Aslanağzı,Mezbaa Sokakları,Eser Diamond Hotel,Tekno Metal Fabrikası,Altındağ Polimer ve Metal Sanayi,Trakya Grup Plastikal ve Cam Sanayi,Özyaşar Tel ve Galz.,Bafra Un Yem Gıda Sanayi,Birlik Bağlantı Elemanları Sanayi,Eurotex Tekstil Sanayi, İSKİ Arıtma Tesisleri ve civarı

Güngören ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 08:00 - 19:50

Kesinti Tarihi: 06.12.2015

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Sanayi Mahallesinin;Saadet,Sancak,Çavuşoğlu,Tekin,Kurşunlu Sokakları ve civarı

Esenyurt ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 06.12.2015

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Akçaburgaz Mahallesinin;85,83,42 Sokakları ve civarı

Küçükçekmece ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 08:00 - 11:00

Kesinti Tarihi: 06.12.2015

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:İnönü Mahallesinin;Maslak Çeşme Caddesi,Kuyumcu,Anafartalar,Dut,Yalçın,Doğan,Papatya,Bıldırcın Sokakları ve civarı

Eyüp-Gaziosmanpaşa ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 09:00 - 12:00

Kesinti Tarihi: 06.12.2015

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Rami Yeni ve Gaziosmanpaşa Merkez Mahalallelerinin;Yüksek,Uysallar,Begonya,Emirler,Kehribarcı,Lise Arkası,Okul Sokakları ve civarı

Küçükçekmece ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 14:30 - 15:30

Kesinti Tarihi: 06.12.2015

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Gültepe Mahallesinin;Bağlar Caddesi,Site,Işık,Güven,Pehlivan,Üzüm,Şengel Sokakları ve civarı

Küçükçekmece ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 16:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 06.12.2015

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Beşyol Mahallesinin;İnönü,Birlik Caddeleri,Karadeniz Sokak ve civarı

Beylikdüzü ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 06.12.2015

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Adnan Kahveci Mahallesinin;Hatay,Çalışlar Caddeleri,Selam Sokak ve civarı

Büyükçekmece ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 06.12.2015

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Fatih Mahallesinin;Adnan Kahveci,Cengiz Topel Caddeleri,Arı Sitesi,Gül Sitesi ve civarı

Esenyurt ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 06.12.2015

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Akçaburgaz Mahallesinin;Hadımköy Tem Bağlantı Yolu,Teb Bankası,Renault Gelişim Otomotiv,Bankasya,Köfteciler ve civarı

Şişli ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 06.12.2015

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Fulya Mahallesinin;Büyükdere,Aytekin Kotil Caddeleri,Bahçeler,Denizhan Sokakları ve civarı

Fatih ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00

Kesinti Tarihi: 06.12.2015

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Hobyar Eminönü Mahallesinin;Mimar Kemalettin,Hamidiye,Büyük Postane Caddeleri,Postane Yanı Sokak ve civarı

Esenyurt ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 06.12.2015

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Akçaburgaz Mahallesinin;83,85,42 Sokakları ve civarı

5 ARALIK

Küçükçekmece ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 05.12.2015

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Atakent Mahallesinin;Atatürk Caddesi(Kent Bulvarı),Kırlangıç Sokak ve civarı

Güngören ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00

Kesinti Tarihi: 05.12.2015

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Mareşal Çakmak Mahallesinin;Orhan,Ortaç Caddeleri,Azak,Mızrak,Salcı,Mercan,Mahmudiye,Öğretici,Ceylan,Murat,Mustafa,Fatih Sokakları ve civarı

Arnavutköy ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 09:00 - 14:00

Kesinti Tarihi: 05.12.2015

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Dursunköy Mahallesi ve civarı

Bağcılar ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 09:00 - 13:00

Kesinti Tarihi: 05.12.2015

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Çınar Mahallesinin;Osmangazi Caddesi,5/1,5/1A,6/1A,6/1B,5/2,6/1,5/2,7/2B,6,6/5,6/5A,6/4A,5/4D,5/4,5/2,7/2B Sokakları ve civarı

Bayrampaşa ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 08:00 - 14:00

Kesinti Tarihi: 05.12.2015

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Altıntepsi Mahallesinin;Kutlu,F,Atatürk,Gaziosmanpaşa Caddeleri,Malazgirt,Evren,Sultan,Mimar Sinan,Fırat,Filiz,Plevne,Lozan,Emre,Kıvanç,Şair Baki Sokaklar,Baki İlköğretim Okulu,Sağlık Ocağı ve civarı

Bayrampaşa ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 05.12.2015

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Yenidoğan Mahallesinin;Zorlu,Sur,Hançer,Eser Sokakları ve civarı

Arnavutköy ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 08:00 - 12:00

Kesinti Tarihi: 05.12.2015

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Hacımaşlı,Haraççı,Sazlıbosna Mahallelerinin;Domuz Çiftliği Mevki,Pegasus Villaları,Alkoy,Gelibolu Plastik,Plohasan ve civarı

Arnavutköy ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 13:00 - 15:00

Kesinti Tarihi: 05.12.2015

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Çilingir Mahallesi ve civarı

Arnavutköy ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 15:00 - 19:00

Kesinti Tarihi: 05.12.2015

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Haraççı Sıvat,Hacımaşlı Malatyalılar Mahalleleri ve civarı

Esenler ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 08:30 - 19:30

Kesinti Tarihi: 05.12.2015

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Oruç Reis,Turgut Reis Mahallelerinin;Aydın Caddesi,500,501,502,562,564,573,571,572/1,570,576/1,592,578,575,498 Sokakları ve civarı

Bağcılar ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 08:30 - 19:30

Kesinti Tarihi: 05.12.2015

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Yüzyıl Mahallesinin;Metro İnşaatı Şantiyesi ve civarı

Küçükçekmece ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 09:00 - 14:00

Kesinti Tarihi: 05.12.2015

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Halkalı Merkez Mahallesinin;Fatih,Osman Gazi Caddeleri,Filiz,Zafer,Cömert,İnci,1228 Sokakları ve civarı

Küçükçekmece ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 12:00 - 16:00

Kesinti Tarihi: 05.12.2015

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Fevzi Çakmak Mahallesinin;Halkalı Caddesi,914,915 Sokakları,Şimşek Oto Sanayi Sitesi ve civarı

Başakşehir ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 05.12.2015

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Fenertepe Mahallesinin;Modesan,Emek İnşaat,Meka İnşaat,Seç Beton,Yalasan Beton,Pehlivan Kum ve civarı

4 ARALIK

Küçükçekmece ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 04.12.2015

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Atakent Mahallesinin;5.Cadde,207 Çıkmaz Sokak ve civarı

Beşiktaş ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 08:00 - 16:00

Kesinti Tarihi: 04.12.2015

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Rumeli Hisarı,Etiler Mahallelerinin;Nispetiye Caddesi,Bebek Yolu,Özden,Saygılı,Günaydın Yolu,Çatal Höyük,Çatal Çam,Nispetiye,Seramik,Hilal,Gülal,Mineli Çıkmazı,Mine Sokakları,Boğaziçi Üniversitesi ve civarı

Gaziosmanpaşa ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 09:00 - 12:00

Kesinti Tarihi: 04.12.2015

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Kazım Karabekir Mahallesinin;842,861,855,852,848,843,857 Sokakları ve civarı

Gaziosmanpaşa ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 11:00 - 14:00

Kesinti Tarihi: 04.12.2015

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Sarıgöl Mahallesinin;Ordu Caddesi,Kanarya,Yeşilay Sokakları ve civarı

Sultangazi ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 13:00 - 16:00

Kesinti Tarihi: 04.12.2015

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:İsmetpaşa Mahallesinin;83,85,86,87,88,90,106,150,136 Sokakları ve civarı

Bağcılar ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 00:01 - 04:00

Kesinti Tarihi: 04.12.2015

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Evren Mahallesinin;Evren Caddesi,Koçman Çıkmazı,Kafes,Ebru,Gülnihal,Yalçındağ,Barış,Hafızoğlu,Yalçın,1,2,3 Sokakları ve civarı

Beyoğlu ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 04.12.2015

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Halıcıoğlu Mahallesinin;Okumuşluoğlu,Tokaç,Alt Maltız,Muhibban,Tunç,Dere Karşısı Yanı Sokakları ve civarı

Bahçelievler ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 04.12.2015

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Çobançeşme Mahallesinin;Sanayi Caddesi ve civarı

Bakırköy ilçesinde yapılacak çalışması hakkında:

Kesinti Saatleri: 09:00 - 19:00

Kesinti Tarihi: 04.12.2015

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Yeşil