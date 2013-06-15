İstanbul'da 3 gün elektrik kesintisi

İstanbul Anadolu yakasında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 3 gün elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Pendik'te yarın 08.00-14.00 arasında Avitaş, Transtek ve Akar Kırtasiye, 17 Haziran'da 09.00-16.00 arasında Çamlık Mahallesi, Kiptaş Toplu Konut Alanı, Seçkin Evler Sitesi, Kiptaş Sarmaşık Evler, Cristalpark Evleri, Umut 2000 Yapı Kooperatifi, İSKİ, İGDAŞ, Çağdaş Modül, Selçuklu Caddesi, Dr. Ahmet Hastanesi ve Feleğen Sokak, 18 Haziran'da aynı saatlerde Çamlık Mahallesi, Kiptaş Toplu Konutları, Selçuklu Caddesi, Hicret İnşaat, Kurtköy Sena Sokak, Taban İnşaat, Çamlık Aydos Şekili Evleri ve Spor Kompleksi'nde elektrik kesintisi yapılacak.

Ümraniye'de yarın 09.00-16.00 arasında Atatürk Mahallesi, Alemdağ Caddesi, İnkılap Mahallesi, Ümraniye Teknik Lise, Küçüksu Caddesi, Kocatepe Mevkisi, Çınaraltı Cami Sokak, İstiklal Mahallesi, Kavaklıdere Caddesi, PTT, 17 Haziran'da aynı saatlerde Tantavi Mahallesi, Yıldırım Beyazıt, Suiş ve Tantavi caddeleri ile Şahin, Basiret sokaklar, Karayolları, Atatürk Mahallesi, Mandıra Caddesi, Cihan Sokak ve Yıldırım Kooperatifi'nde kesinti olacak.

Sancaktepe'de yarın 09.00-17.00 arasında Sefa Mahallesi, Keleşoğlu, Orhangazi, Atatürk, Muhabbet, Takva, Sancaktar, Tepeyolu, Yeniyol caddeleri, İSKİ Su Terfi Merkezi, villalar civarı, Merve Mahallesi, Akabe, Atatürk caddeleri, çiçek seraları civarında, 17 Haziran'da aynı saatlerde Osmangazi Mahallesi, Merkez Atayolu, Hilal, Ulus caddeleri ile Küfe Alışveriş Merkezi, Teletaş

Siteleri, Meslek Lisesi ve civarında, 18 Haziran'da aynı saatlerde Osmangazi Mahallesi, Atayolu, Uğur, Hacı Bayram, Genç Osman, Hilal, Mimar Sinan caddeleri, Paşakent Siteleri, Aydoğdu ve Karayağız sokaklar ile Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kesinti uygulanacak.

Kartal'da, 17 Haziran'da 09.00-17.00 saatleri arasında Cevizli Ş. Hakan Kurban, Doğu, Saraylar, Köroğlu ve M. Kemal caddeleri, Cevizli Yanık Merkezi, Hamitbey, Göksu, Kars ve Şerefiye sokaklarda, 18 Haziran'da aynı saatlerde Çavuşoğlu Mahallesi, N. Kemal, Sanayi, Selviyolu, B. Hayrettinpaşa, Eski Yakacık caddeleri, Sanayi Sitesi, 100. Yıl Sanayi Sitesi, Kiraz, Ihlamur, Selviyolu ve Çamlık sokaklarda enerji kesintisi yapılacak.

Ümraniye'de 17 Haziran'da 09.00-15.00 arasında Şerifali Akdağ Caddesi, Cuma Sokak, Elalmış Caddesi, Şekip Sokak, Taner İnşaat civarı, Tatlısu Mahallesi, Uğur KYK ve civarı, Şimşek Cadesi, Fakülteler sitesi ve civarı, Erkaya Sokak, Yukarı Dudullu Elalmış Caddesi, Ordulular Sitesi ve civarı, Şenol Güneş Bulvarı Berrak Sitesi ve civarında, 18 Haziran'da aynı saatlerde Şerifali Eryıldız Sitesi ve civarı, Atlas İlaç civarı, Canan Residence ve civarı, Çetin Caddesi, Cemil Meriç, N. Duman sokaklarda kesinti yapılacak.

Kadıköy'de yarın 09.00-16.00 arasında, Erenköy Cami Sokak civarı, Caddebostan Kültür Merkezi, Erenköy Türk Telekom, Bağdat Caddesi, Acıbadem Polikliniği, Cemil Topuzlu Caddesi, Ekinciler Kooperatifi, 17 Haziran'da aynı saatlerde Şaşmaz Plaza ve civarı, Yol Bulanlar Plaza ve civarı, Herti Plaza, Bayraktar k3 Plaza, Değirmen ve Güven sokaklar, 18 Haziran'da aynı saatlerde Çelik, Ozan Eke blokları, Kozyatağı Ayçil Sokak, Darüşşafaka, Bağdat Caddesi Kitapçı ve Çamlı sokaklarda kesinti uygulanacak.