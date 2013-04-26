İstanbul'da 3 gün elektirik kesintisi yaşanacak

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, 09.00-15.00 saatlerinde yarın Kadıköy, Şile, Ümraniye, Beykoz ve Üsküdar'a 28, 29 ve 30 Nisan'da elektrik verilemeyecek.

Kadıköy'de Feneryolu, Hamdibey, Şefizade ve Ihlamur Çıkmazı sokaklar ile İstasyon ve Bağdat caddeleri, 28 Nisan'da, Kızıltoprak'ta Bağdat Caddesi, Selamiçeşme Mahallesi Mazharbey Caddesi, Fenerli Reis, Bozkır, Hacı Mehmet sokaklar ve civarı, Fenerbahçe Mahallesi Mahur, Bozkır, Telegöz ve Gülden sokaklar ve civarı, 29 Nisan'da Fenerbahçe Mahallesi Kalamış ve M. Nurettin Selçuk caddeleri, B. Rahmi Eyüpoğlu, S. Pınar, Teyfikpaşa, Cengiz, Sarılale, Basri Dilimli sokaklar, Kalamış Koru Sitesi civarı, 30 Nisan'da Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi, Hacı Rüssam Sokak, Albay Faik Sözender Caddesi, İSKİ ve İDO civarı, Fenerbahçe Mahallesi Faruk Ayanoğlu Caddesi, Egemen, Eflatun, Ali Fuat Başgil, Fuatpaşa, Lalezar sokaklar ve civarı elektrik alamayacak.

Şile'de, yarın 09.00-17.00 saatlerinde, Bozgaca köy içi, Şuayipli Köyü Soğullar Mahallesi, Özgür Doğa Sitesi, Kurfallı köyü Mansur Mahallesi'ne elektrik verilemeyecek.

Ümraniye'de, 28 Nisan'da 09.00-15.00 saatlerinde, Esenşehir Natoyolu Caddesi, Pelsan, Akbeton, Tuğ Çelik, Eskidji, Hedef Gıda, Sıvat Yolu Veysel Kütüklü ve Ünlü Tekstil, 29 Nisan'da Kemerdere Gaffar Okan Caddesi, Sinpaş ve civarı, Evidea, Çetinkaya Market, Suryapı, Madenler Kurukaya Sokak ve civarı, Madenler Kaçmazoğlu KYK ve civarı, 30 Nisan'da Madenler Herman Antil, Lale ve Çağatay sokaklar, Nihavent KYK, Perpim İş Merkezi, Madenler okul ve civarı, Aydınlık KYK'da elektrik kesintisi yapılacak.

Beykoz'da, yarın 09.00-16.00 saatlerinde, Riva Konakları, Riva Parseller Mevkii, Riva Değirmendere Yeni Mahalle, Kumköy tarafı, Bilim Yapı ve hayvan barınağı, 29 Nisan'da, Değirmendere Villalar, Emrah Katkat, Paşamandıra Köyü, Göllü Köyü Sitenet, Pakmaya Evleri, Villa Atik, Öğümve Köyü Doğa Evleri, Öğümce Evleri ve Öğümce köy içi, 30 Nisan'da Ortaçeşme Meydan ve civarı, Ortaçeşme Vakıftepe Kosova Sokak civarı, Vakıftepe Yeni Camisi tarafı, Tokatköy 2 Ayazma tarafı, Tokatköy Yeni Su Depasu Ekinciler Sokak civarı, Tokatköy Azaiz Caddesi Hacıveli ve Sondurak Çınar sokaklar civarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Üsküdar'da, yarın 09.00-17.00 saatlerinde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Ferah Yolu, Kartal, Şahin, Maçka, Papatya sokaklar, Küplüce Mehmet Akif Ersoy Cadddesi, Zakkum, Ayçiçeği, Lale, Çiğdem sokaklar, Küplüce PTT Santralı civarındaki sokaklar, Küplüce İTÜ Vakfı, Kirazlıtepe Fıstıklı Yokuşu, Ersoy Sokak, Murat Çıkmazı, Koruluk ve Dere sokaklar ile Çengelköy Emka Villaları, 29 Nisan'da Kirazlıtepe Kavuklu ve Okul Arkası sokaklar, Kirazlıtepe Kazdal Cadddesi, Bayır ve Ferhatoğlu sokaklar, Kirazlıtepe Orhan Seyfi Orhon Cadddesi Rüzgarlı ve Malkoç sokaklar, Kirazlıtepe Mis, Selvi, Zakkum, Hacı Kayhan ve Köknar sokaklar, 30 Nisan'da Küplüce Tomruksuyu ve Mehmetağa Cadddesi, Rızabey, Küplüce, Mehmetağa, Camialtı, Saray, Emek, Çankaya, Küplüce, Şemsibey, Mektep ve Bayır sokaklar, Sağlık Ocağı, Çengelköy Havuzbaşı, Dr. Dağlar sokak ve Yalıboyu Caddesi elektrik alamayacak.