İstanbul'da 3 cezaevinde 'FETÖ' operasyonu; 75 infaz koruma memuru hakkında gözaltı kararı

İstanbul'da Silivri, Metris, Bakır cezaevlerinde görevli 75 infaz koruma memuru ve bazı çalışanlar hakkında gözaltı kararı alındı.

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da 3 cezaevi ile iki denetimli serbestlik şube müdürlüğünde 'FETÖ' operasyonu başlatıldı. 75 infaz koruma memuru hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Anadolu ve Bakırköy Denetimli Serbestlik Şube Müdürlükleri'nde de gözaltına alınan isimler var.