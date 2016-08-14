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15 Temmuz Darbe Girişimi

İstanbul’da 26 hâkim ve savcı tutuklandı

52 hâkim ve savcı tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti

14 Ağustos 2016 02:00

İstanbul'da “FETÖ/PDY” soruşturması kapsamında gözaltına alınan 52 hakim ve savcıdan 26'sı  tutuklandı.

Habertürk’ten Veli Sarıboğa’nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan HSYK'nın açığa aldığı 67 hakim ve savcıdan 52'sı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman'ın koordinatörlüğünde 7 Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan 52 hakim ve savcı, tutuklanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakim sorgusunun ardından 26 hakim ve savcı, ‘FETÖ’ üyeliği suçlamasıyla tutuklanırken, 26 hakim ve savcı ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adreslerinde bulunamayan 15 hakim ve savcının ise aranmasına devam ediliyor.

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