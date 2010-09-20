-İSTANBUL'DA 2.5 MİLYON ÖĞRENCİ EĞİTİME BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 20.09.2010 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, bugün İstanbul'da 2.5 milyon öğrencinin 3 bin 136 okulda eğitime başladığını bildirdi. İlköğretim haftası kapsamında, Esenler Ressam Şevket Dağ İlköğretim Okulu'nda düzenlenen törene İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız ile öteki ilgililer katıldı. Vali Mutlu ve Belediye Başkanı Topbaş, okula gelişlerinde öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı. Vali Mutlu, okulda töreni izlemeye gelen velilerle de sohbet etti. Daha sonra öğrencileri selamlayarak konuşmayan başlayan Vali Mutlu, bugün ülke genelinde 16 milyon öğrencinin eğitim ve öğretime başladığını, öğrenciyle öğretmen arasındaki hasretin de bittiğini söyledi. Vali Mutlu, şöyle devam etti: ''Artık bütün bir yılı yoğun bir şekilde dersle, okulla, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, velilerimizle ve idarecilerimizle çok iyi geçireceğiz. Bütün dileğimiz budur. Geçtiğimiz yıl başarılı bir dönem geçiren İstanbul'un, bu yılda aynı başarısını sürdürmesini temenni ediyorum. Bugün 2.5 milyon öğrenci okula başladı, 93 bin öğretmen 3 bin 136 okulda ve 55 bine yakın derslikte görev yapacak. Özellikle bu yıl 72 yeni okul ilave etmek suretiyle, bin 800 yakın derslikle fiziki kapasitemizi güçlendirdik.'' Törene katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da, ''2010-2011 ders yılının birinci gününde sizlerle birlikte olmanın memnuniyetini ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki çok sayıda evde heyecan var. Bu güzel bir mutluluktur'' dedi. Türkiye'de nüfusun, yüzde 40'ının 18 yaş altı olduğunu hatırlatan Topbaş, bunun müthiş bir kaynak olduğunu, bu potansiyelin doğru kullanılması halinde Türkiye'nin geleceğinin çok iyi olacağını belirtti. İstanbul Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız da, çocukların eğitim hayatını kolaylaştıran her türlü çalışmayı yapmanın azim ve kararlılığı içerisinde yola devam ettiklerini söyledi. Bugün göreve gelişinin birinci yılını doldurduğunu dile getiren Yıldız, geçilen bir yılda çok büyük ve başarılı işlere imza attıklarını kaydetti. -VALİ MUTLU, SORULARI YANITLADI- Vali Mutlu, konuşmaların ardından, sıcak nedeniyle fenalık geçiren ve görevliler tarafından ambulansa taşınmayan öğrencinin yanına giderek, öğrencinin ambulansa taşınmasını söyledi. Öğrenci daha sonra ambulansa taşınarak, hastaneye kaldırıldı. Ardından okulda 5. sınıfların eğitim göreceği sınıfa giren Mutlu, burada öğrencilere yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını diledi. Daha sonra Mutlu, bir gazetecinin ''BDP'nin okullara boykot çağrısına yönelik İstanbul'da herhangi bir rahatsızlık var mı? İhbar geldi mi?'' şeklindeki sorusuna şöyle cevap verdi: ''Talihsiz bir çağrıdır. Eğitim, en temel insanlık hakkıdır. Çocuklarımızın geleceği güçlü bir şekilde bilgili fertler olarak hazırlanabilmeleri için eğitim, olmazsa olmaz şartlardan biridir. Dolayısıyla eğitim hakkının ihlali bana göre en kutsal hakka müdahaledir ve fevkalade yanlıştır. Tabii bu tür müdahaleleri, bu tür çağrıları bilinçli, duyarlı çocuğunun eğitimini önemseyen, onu iyi yetiştirmek, onu hem ailesi hem kendisi hem de ülkesi için iyi yetiştirmek isteyen ebeveynler açısından böyle bir çağrının İstanbulumuzda ve ülkemizde tepkiyle karşılandığını biliyoruz. Bu tür çağrıların İstanbul'da karşılık bulması söz konusu değildir. Çok talihsiz bir çağrıdır. Bunların insanımızın vicdanında da nasıl değerlendirildiğini çok iyi biliyoruz.'' Yine, İstanbul'daki okullarda yeni dönemde alınan güvenlik önlemlerinin sorulması üzerine Mutlu, İstanbul'un güvenli bir şehir olduğunu ancak kendilerinin daha iyisini yapabilmek için yeni çalışmalar geliştirmek durumunda olduklarını söyledi. Mutlu, ''Okulların huzurlu olması, velilerin çocukların eğitimlerinden dolayı rahat olmaları, bazen okula gidiş ve geliş esnasında ufak bir sıkıntı yaşamamaları için beklentileri var. Geçmiş yıllarda uygulanan okul polisi uygulamamızı yine yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Bu uygulamaları emniyet teşkilatı, okul idareleriyle, okul aile birlikleriyle koordineli bir şekilde sürdürecek'' dedi. Mutlu, ''İstanbul'daki derslik yetersizliği ve öğretmen açığının nasıl giderileceği'' yolundaki bir başka soruya şu yanıtı verdi: ''İstanbul'da bin 750 civarında yeni derslik ilavesi yaptık. Devam etmekte olan 2 bin 500'e yakın derslik var. Bunları da yıl içerisinde fiziki kapasiteyi arttırarak devreye sokacağız. Ama İstanbul'da bazı ilçelerde derslikle ilgili nispi sıkıntılar var. Ama ikili eğitim yapmak suretiyle bunları minimum seviyeye çekiyoruz. İstanbul'da derslik başına düşen öğrenci sayısı 32 kişidir. Belli semtlerde, Esenler örneğin burada sayı yüksektir. Son yıllarda İstanbul'da yapılan derslik sayısı 22 bin. Mevcut derslik sayısı 54 bindir. Öğretmen konusunda da vekil öğretmenle de olsa derslerin boş geçmemesi için her türlü tedbiri aldık.''