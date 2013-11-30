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Çevre

İstanbul’da 25 bin bina risk altında

Erdoğan Bayraktar, İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Diyarbakır'da tespit edilen riskli yapılar hakkında bilgi verdi

30 Kasım 2013 13:57

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, İstanbul'da 25 bin 338, İzmir'de 20 bin 162, Ankara'da ise 12 bin 66 binanın riskli olduğunu açıkladı.

Buna göre, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan riskli yapı tespiti sonucunda, İstanbul'da 25 bin 338, İzmir'de 20 bin 162, Bursa'da 14 bin 24, Ankara'da 12 bin 66, Diyarbakır'da 8 bin 587 bina riskli olarak belirlendi.

Öte yandan, Bakanlar Kurulu kararı ile İstanbul'da 22, İzmir'de 6, Bursa'da 4, Ankara'da 8, Diyarbakır'da 1 riskli alan ilan edildi.

İstanbul'daki riskli alanda 25 bin 338 binada 83 bin 68, İzmir'de 20 bin 162 binada 40 bin 177, Bursa'da 14 bin 24 binada 36 bin 576, Ankara'daki riskli alanda 12 bin 66 binada 21 bin 894, Diyarbakır'da 8 bin 587 binada 19 bin 974 bağımsız birim bulunuyor.

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