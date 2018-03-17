İstanbul'da 24 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Başakşehir, Arnavutköy, Esenyurt, Küçükcekmece ve Avcılar ilçelerinde bazı mahallelere zorunlu bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 24 saat su verilemeyeceğini duyurdu.

İSKİ'den yapılan açıklamada, içme suyu isale hatlarında bakım - onarım - yenileme çalışmaları yapılacağı belirtildi. Çalışma nedeniyle pazartesi günü saat 10.00'dan, salı günü saat 10.00'a kadar 5 ilçede bazı mahallelere su verilemeyeceği kaydedildi.



Su kesintisi yaşanacak ilçeler şöyle:



Başakşehir: Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım.



Arnavutköy: Hadımköy, Yeşilbayır, Ömerli, Bahşayış, Deliklikaya, Yassıören, Hastane, Dursunbey ve Nakkaş Mahalleleri.



Esenyurt: Esenkent, Sanayi, Koza ve Aşık Veysel Mahalleleri.



Avcılar: Tahtakale Mahallesi.



Büyükçekmece: Karaağaç Mahallesi.

