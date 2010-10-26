İstanbul'da 24 bin bina yıkılacak, maliyet 60 milyar dolar

T24 - İstanbul’da Başbakan Erdoğan’ın başkanlığında pazar günü deprem zirvesi yapıldı. 7 bakanın da hazır bulunduğu toplantıda Başbakan’a olası deprem tablosu aktarıldı: ‘24 bin bina yıkılacak, toplam maliyet 60 milyar dolar.’ Başbakan ise binaların yıkılarak yeni binaların yapılmasını sağlayacak kanun tasarısı için talimat verdi: “Yıl sonuna kadar yetişsin.”





İstanbul’u tehdit eden deprem için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı’nda zirve yapıldı. 7 bakanın katıldığı zirve 3 saat sürdü. Zirvede İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İBB Başkanı Kadir Topbaş, TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar ve Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik brifing verdi. “İstanbul Merkezli Afet Hazırlık Çalışmaları Toplantısı” şimdiye kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonrası yapılması gerekenler hakkında Başbakan ve 7 bakana sunum yapıldı.



Depremin faturası 60 milyar dolar

Sunumlarda özellikle deprem sonrası ortaya çıkacak tablo detayları ile aktarıldı. JİKA ve Kandilli Rasathanesi’nin yaptığı çalışmalar çerçevesinde İstanbul’da yaklaşık 1 milyon 200 bin bina olduğu ve bunun deprem sırasında yüzde 2’sinin, bir başka ifadeyle 24 bininin yıkılmasının tahmin edildiği bildirildi. Olası depremde 22 bin kişinin hayatını kaybedeceği ve toplam deprem faturasının ise 60 milyar dolar olacağı vurgulandı.



2 milyon 350 bin kişiye yeni ev

İBB Başkanı Kadir Topbaş yaptığı sunumda, tüm itfaiye binalarının, hizmet binalarının, köprü ve viyadaüklerin güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını ve olası depreme hazır hale getirildiğini ifade etti. Sıranın deprem riski taşıyan binaların yenilenmesine geldiğini belirten Topbaş, ‘kentsel dönüşüm’ projesini masaya yatırdı ve örnekler verildi. VATAN’ın gündeme getirdiği Fikirtepe Projesi de örnekler arasında yer aldı. Yeni projeye göre Fikirtepe’ye 14 bin 629 yeni daire yapılması planlanıyor. Bir diğer hedef ise Kartal. Buraya ise yaklaşık 2 milyon kişinin faydanalanacağı bir proje düşünülüyor. Maltepe’ye de benzer bir proje kapsamına alınmış durumda, hedef 200 bin kişi. Kağıthane’de ise hedef 100 bin kişi. 4 proje ile 2 milyon 350 bin kişinin depreme dayanıklı yapılara sahip olması hedefleniyor.



Başbakan: Yıl sonuna kadar yetiştirin

Yapılan sunumlardan sonra Fikirtepe projesi ile gündeme gelen ‘Kötü evler yıkılacak, mütaahhit maliyeti imar artışıyla sağlanacak’ modeli tartışıldı. Özellikle eski binaların yenilenmesi için fazladan imar izni verilmesine sıcak bakıldı. Bu yeni modelin yasallaşması için de düğmeye Başbakan Erdoğan bastı. Yapılan sunumlardan sonra toplantıya katılanların görüşlerini de alan Erdoğan, yıl sonuna kadar kanun tasarısının hazırlanması için talimat verdi. İkinci toplantının Mart 2011 yılında yapılması karar bağlandı.



Yüksek riskli 10 ilçe

* Adalar

* Avcılar

* Bahçelievler

* Bayrampaşa

* Bağcılar

* Bakırköy

* Fatih

* Güngören

* Küçükçekmece

* Zeytinburnu



İstanbul’u bekleyen felaket tablosu



* Çok ağır hasarlı bina: 24 bin

* Ağır hasarlı bina: 60 bin

* Orta hasarlı bina: 228 bin

* Hafif hasarlı bina: 360 bin

* Acil barınma ihtiyacı olan aile: 400 bin

* Can kaybı: 22 bin

* Hastane ihtiyacı olan yaralı: 100 bin

* Bina hasarından kaynaklanan mali kayıp: 18 milyar dolar

* Toplam mali kayıp: 60 milyar $



