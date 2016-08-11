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İstanbul’da 23 hakim ve savcı gözaltına alındı

HSYK, açığa alınan 648 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı vermişti

11 Ağustos 2016 20:58

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından açığa alınan 648 hakim ve savcıdan İstanbul'da görev yapan aralarında 2 İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi üyesi, 14 Bölge İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi'nde görevli olmak üzere 67 hakim ve savcıdan 23'ü gözaltına alındı.

Habertürk’ten Veli Sarıboğa’nın haberine göre, HSYK'nın açığa aldığı İstanbul'da görev yapan 67 hakim ve savcı hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı çıkartıldı. Başsavcılığın talebi üzerine nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce, 67 hakim hakkında yakalama, adliyedeki odaları ile evlerinde arama kararı verildi. Hakim ve savcılar hakkındaki soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman'ın koordinasyonunda yürütülüyor.

HSYK tarafından daha önce açığa alınan, İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan hakkında gözaltı ve yakalama kararı verilen 135 hakim ve savcıdan 117'si tutuklandı. Balyoz davasının duruşma savcısı Hüseyin Kaplan ile Ergenekon davasının üye hakimi Sedat Sami Haşıloğlu'nun da aralarında bulunduğu, 18 hakim ve savcı ise kaçak. Hakkında yakalama kararı bulunan 18 hakim ve savcı yakalanamadı.

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