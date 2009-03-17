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Politika

İstanbul'da 22 Mart'ta SP de miting yapıyor

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Sadrettin Karaduman, 22 Mart Pazar günü Çağlayan Alanı'nda miting yapmak için gerekli izinleri aldıklarını bildirdi.

17 Mart 2009 02:00

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Sadrettin Karaduman, 22 Mart Pazar günü Çağlayan Alanı'nda miting yapmak için gerekli izinleri aldıklarını bildirdi.

Sadrettin Karaduman, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'li Gürsel Tekin'in, miting için seçim kurulunun CHP'ye tahsis ettiği Kazlıçeşme'ye karşılık alternatif olarak Çağlayan Alanı'nı göstermesini eleştirerek, Tekin'in, resmi makamlardan bilgi almadan böyle bir istekte bulunmasını yanlış bulduklarını dile getirdi.

22 Mart Pazar günü Çağlayan Alanı'nda miting yapmak için gerekli izinleri aldıklarını belirten Karaduman, tüm hazırlıkları da tamamladıklarını bildirdi.

"İstanbul'u 2010 Avrupa Kültür Başkenti yapmak isteyen yöneticilerin, İstanbul'da meydan bırakmadıklarını" savunan Karaduman, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"İstanbul gibi 15 milyonluk nüfusa sahip bir şehirde, partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının miting yapabilecek alanlarının kısıtlanması anlaşılabilir değildir. Böyle bir durumda, Çağlayan Meydanı'nın da miting alanı olmaktan çıkarılmasının konuşuluyor olması da ciddi bir yönetim ayıbıdır."

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