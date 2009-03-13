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Politika

İstanbul'da 22 Mart'ta büyük kapışma

AKP ile CHP İstanbul'daki güçlerini aynı gün test edecek. Kazlıçeşme'de 22 Mart pazar günü aynı yerde miting yapacaklar.

13 Mart 2009 02:00

AKP ile CHP İstanbul'daki güçlerini aynı gün test edecek. İktidar ve ana muhalefet Kazlıçeşme'de 22 Mart'ta ve aynı yerde miting yapacak.


1994'ten beri İstanbul'da büyük miting düzenlemeyen CHP, 14 yıl aradan sonra meydana çıkıyor.

2007 genel seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de miting yapmadığı için eleştirilen ana muhalefet partisi, İstanbul'da AK Parti ile aynı gün, aynı meydanda miting yapmak için başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren İstanbul Valiliği Kazlıçeşme Meydanı'nı 22 Mart Pazar günü saat 12:00'de AKP'nin, saat 15:00'te de CHP'nin kullanımına sundu.

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