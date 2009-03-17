İstanbul'da 22 Mart paylaşılamıyor

İstanbul'da 22 Mart'ta SP de miting yapıyor

CHP'den kura önerisi



CHP'ye Sultanahmet veya Çağlayan önerildi



AKP: Kura zaten çekildi

Yerel seçimlere geri sayım başlarken, İstanbul'da hükümet ve ana muhalefet partisinin aynı gün aynı yere verilen mitingi krize neden oldu.AKP ve CHP'ye 22 Mart Pazar günü Kazlıçeşme Meydanı'nda miting izni verilmesine İstanbul Valiliği itiraz etti. İstanbul Valisi Muammer Güler, kararı Zeytinburnu İlçe Seçim Kurulu'nun yeniden değerlendirmesini isteyerek, "Yapılan tahsise göre, mitingi birinci sırada yapan partinin seçmenleri veya taraftarları orayı boşaltacak, sonra diğeri gelecek. Kazlıçeşme'ye geliş yolu da gidiş yolu da aynı. Yani gelecek olan da orayı boşaltacak olan da aynı güzergahı kullanacak, yüzbinlerce kişi... Bunun olması fiilen mümkün değil. Bu güvenlik açısından da sıkıntı doğurur. Vatandaşlar arasında da istenmeyen sıkıntılara sebebiyet verebilir" diye konuştu.Vali Güler, aynı gün aynı yerde iki büyük mitingin daha önce pratiğinin yapılmadığını söyledi. Endişesinin güvenlik değil şehrin işlerliğinin aksaması olduğunu belirten Güler, "Bir çözüm bulunmasını bekliyorum. Aynı gün ayrı alanlarda yapmak başka bir seçenek olabilir" dedi.CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, NTV'ye yaptığı açıklamada miting bilmecesiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:"Kazlıçeşme'de miting için ilk başvuruyu biz yaptık, 25 Şubat tarihinde. AK Parti başvurusunu 26 Şubat'ta yaptı. İlçe seçim kurulunun verdiği aynı gün aynı yerde miting kararı parti olarak bize mantıklı gelmedi. Eğer 13.45 veya 14.00'te önceki mitingin tahliyesi mümkünse bizim için bir sorun yok.Sayın Vali Güler'in kaygılarına katılıyorum, büyük bir trafik sorunu yaşanacak.Bütün bu yanlışlıklara rağmen, biz 3 alternatif sunuyoruz. Birincisi, öncelikle başvuruyu biz yaptık, eğer mümkünse kura çekilsin iki parti için. Kura kime çıkarsa, kaderimize razıyız.Kura mümkün değilse, ikinci ve üçüncü alternatiflerimiz Çağlayan veya Sultanahmet meydanları. Olayı germekten yana değil, çözümden yanayız."CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, dün akşam saatlerinde mitingle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. CHP'nin AKP'den bir gün önce başvuru yaptığını belirterek başvuru metnini gazetecilere dağıtan Tekin'i konuşurken İstanbul Valisi Muammer Güler aradı. Tekin, telefon görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada Güler'e "Sorun bizden kaynaklı değil. Önce biz başvuru yaptığımıza göre bizim yapmamız gerekir. Başka tarihe mümkün değil" dediğini söyledi.Tekin, "Sayın Valimiz 21'ini önerdi. Ancak, Genel Başkanımız Deniz Baykal'ın programı uygun değil. Alternatif olarak iki yer sundu. Değerlendireceğiz. Bir çözüm bulunur. Çağlayan ve Sultanahmet öneriliyor, Kazlıçeşme yerine. Türkiye'nin en önemli partisine çözüm bulunamayacaksa, devletin bulamadığı çözümü biz buluruz. 13.45'te teslim edilmesi mümkünse, ona da varız" diye konuştu.AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu da konuyla ilgili şunları söyledi:"Kurayı çektik ve kaderimize razı olduk. İkinci bir kurayı niye çekelim ki? CHP seçim kuruluna başvurusunda 22 Mart Pazar günü saat 14.45'i talep ediyor. Kazlıçeşme Meydanı'na çok aşina bir partiyiz, defalarca miting yaptık orada. CHP Kazlıçeşme'de şimdiye kadar hiç miting yapmadı? Gürsel Tekin Bey'in alanın tahliyesi, güvenlik, trafik gibi kaygılarına aynen katılıyorum. Seçim kurulunun vereceği kararı bekleyeceğiz."