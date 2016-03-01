İstanbul'da 22 bin polise Doğu görevi

İstanbul’da görev yapan 38 bin polisten 22 binine Şark talimatı geldi.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce 2016 yılının Şark tayinleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 22 bin polisin “Şark hizmeti” dönemi geldiği, hazırlık yapılması gerektiği bildirildi.

Yazıda, polislerden hangi ili talep ettikleri ile İstanbul’da kalmak isteyenlerin mazeretlerini bildirmeleri istendi. Mazeret bildirimlerinin ardından kaç emniyet görevlisinin Şark’a tayin edileceği belirlenecek. 1 Mayıs’ta başkomiser, komiser ve polis memurlarının, 1 Haziran’da ise emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personel tayinleri belli olacak.