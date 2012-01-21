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Yaşam

İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi İSTANBUL (A.A)

21 Ocak 2012 14:38

-İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi İSTANBUL (A.A) - 21.01.2012 - İstanbul'un Bakırköy, Bahçelievler ve Güngören ilçelerinin bazı semtlerine 24 Ocak'ta 20 saat süreyle su verilemeyecek. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Zeytinburnu-Bahçelievler isale hattının Çırpıcı mevkinde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle 24 Ocak Salı günü saat 09.00'dan 25 Ocak Çarşamba günü saat 05.00'e kadar Bahçelievler'in Bahçelievler Mahallesi ve civarı, Güngören'in Abdurrahman Nafiz Gürman ve Mehmet Nezih Özmen mahalleleri,  Bakırköy'ün Kartaltepe, Osmaniye, Cevizlik, Zeytinlik, Sakız Ağacı, Yenimahalle ve Ataköy mahalleleri su alamayacak.

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