İstanbul'da 20 milyon liralık kaçakçılık operasyonu

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği operasyonda, 20 milyon lirayı bulduğu belirtilen ünlü markaların kol saatleri, pırlantalar, KKTC’de bir kumarhane adına hazırlanmış altın tesbihler, özel yapım cep telefonları ve purolar ele geçti.

14 kişi gözaltına alırnırken KKTC ve ABD’de bulunan 2 kişinin yakalanamadığı bildirildi. Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir bilgi üzerine uluslar arası kaçakçılık yapan bir grupla ilgili bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine yapılan çalışmada, piyasadaki çalıntı kol saatleri ucuz fiyatlarla kuyumculardan alınarak yurt dışına çıkarılıyordu. Yurtdışındaki anlaşmalı kuyumcularda paraya çevriliyordu. Bu paralarla orijinal kol saatleri alınarak yurdakaçak yollardan kuryeler aracılığıyla sokuluyordu.

Yüzbinlerce lira değerinde...

Polis, grubun kuryelerinin 17 Haziran 2016 günü havalimanından yurtdışına çıktıklarını belirledi. Dönüş tarihi olan 19 Haziran 2016 günü havalimanında önlem alındı. Kuryeler bir bir gelmeye başladı. Kuryeler Cemal Ş., Mehmet Ç. ve Burak D. gözaltına alındı. Yapılan üst aramalarında, 16 adet değeri 500 bin doları bulan Rolex, Bulgari ve Cartier marka kol saatleri ele geçti.

Şüphelilerin yurtdışına çıkardıkları çalıntı kol saatlerini Almanya Münih’te anlaşmalı kuyumcularda paraya çevirerek İsviçre’ye geçtikleri, burada satın aldıkları saatleri gümrüğe bildirmeden geçirerek yurda soktukları anlaşıldı.

Altın tesbihler

Polis Bakırköy ve Fatih’te, kaçakçılıkla bağlantılı 9 saat firmasında arama yaptı. Yapılan aramalarda, 30 adet KKTC’de bir kumarhane adına hazırlanmış altın tesbih, 511 adet aralarında Patek Philippe marka saatlerinde bulunduğu ünlü markalara ait kol saatleri, 83 ve 78 karatlık yaklaşık değeri 1 milyon dolar olan pırlanta, 1329 adet puro, özel yapım Vertu cep telefonları, 3 ruhsatsız tabanca ve 149 mermi ele geçti.

Polis, ele geçenlerin piyasa değerinin 20 milyon lirayı bulduğunu belirtti. Operasyonda saat firması sahiplerinin de bulunduğu 14 kişi sorguya alınırken, KKTC ve ABD’de bulunan 2 kişinin yakalanamadığı, bu kişilerle ilgili ‘Kırmızı Bülten’ sürecinin başlatıldı.