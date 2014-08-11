İstanbul'da 2 milyon 718 bin 758 seçmen sandığa gitmedi

İstanbul İl Seçim Kurulu, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin il birleştirme tutanağını açıkladı. İstanbul genelinde geçerli oyun 7 milyon 159 bin 958 olduğunun belirtildiği tutanakta, geçici ilk sonuca göre AKP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 milyon 568 bin 22 oy aldığı ifade edildi. Sonuca göre, CHP ve MHP'nin çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu 2 milyon 941 bin 211 oy alırken, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın ise 650 bin 725 oy aldığı açıklandı. Tutanaklara göre 2 milyon 718 bin 758 seçmen sandığa gitmedi.

104 bin 413 kişinin oyu geçersiz sayıldı

İstanbul İl Seçim Kurulu’nun geçici ilk sonuçlara ilişkin yayınladığı listeye göre, 9 milyon 983 bin 130 seçmeni olan İstanbul’da, 7 milyon 264 bin 371 kişi sandık başına giderek oyunu kullandı. İlk sayımda 7 milyon 264 bin 371 seçmenden, 7 milyon 159 bin 958’inin oyu geçerli sayıldı. İl seçim kurulu oy kullanan 104 bin 413 seçmenin ise oyunun geçersiz olduğunu belirtti.

Erdoğan 3 milyon 568 bin 22 oy aldı



Kurul tarafından açıklanan resmi olmayan sonuca göre, İstanbul’da 7 milyon 159 bin 958 geçerli oyun 3 milyon 568 bin 22’si Ak Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, 2 milyon 941 bin 211’i de CHP ve MHP’nin ortak çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’na atıldı. Tutanakta, HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın ise 650 bin 725 oy aldığı ifade edildi.

Sandığa gitmeyen seçmen sayısında rekor

Bu sayılar İstanbul'da sandığa gitmeyen seçmen sayısında bir rekor kırıldığını gösteriyor. Son yerel seçimlerde 1 milyon 60 bin 930 seçmenin sandığa gitmediği tespit edilmişti. Bu seçimde sandığa gitmeyen seçmen sayısı 2 milyon 718 bin 758 oldu.

Tutanakta geçerli oyun 7 milyon 159 bin 958 olarak kaydedilirken, geçersiz sayılan oy pusulasının 104 bin 413 olduğu bildirildi.

İstanbul'da resmi olmayan kesin sonuç

Recep Tayyip Erdoğan 3 milyon 568 bin 22

Ekmeleddin İhsanoğlu 2 milyon 941 bin 211

Selahattin Demirtaş 650 bin 725