Köşk seçiminde sonucu, oy kullanmayan 13 milyon seçmen belirledi

Halk oylamasıyla yapılan ilk Cumhurbaşkanı seçiminde katılım oranı düşük oldu. 30 Mart yerel seçimlerinde, katılım yüzde 89,15 olurken, Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu oran yüzde 74’de kaldı. AKP'nin seçmenini sandığa götürmekte en başarılı parti olduğu yorumları dikkate alındığında, sandığa gitmeyen yaklaşık 13 milyon seçmen, seçimin ilk turda sonuçlanmasında tayin edici bir rol oynadı. Başbakan Tayyip Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 51,7'sini alarak 12. Cumhurbaşkanı oldu.

Sandıkların tamamından çıkan sonuçlara göre CHP ve MHP'nin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38,50'de kalırken HDP adayı Selahattin Demirtaş yüzde 9,8 oy aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre 57 ilde Erdoğan, 14 ilde İhsanoğlu, 10 ilde Demirtaş yarışı önde bitirdi.

30 Mart yerel seçimlerinde toplam 52 milyon 695 bin seçmenin yüzde 89,15'i sandığa gidip oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise yurtiçi seçmen sayısı 52 milyon 894 bin olarak belirlendi. Ancak yurtiçi seçmenlerin ilk verilere göre yaklaşık yüzde 74'si oy kullandı. Bu sonuç, bir önceki seçime göre, 2 milyon seçmenin daha sandık başına gitmediğini gösteriyor.

Son 12 yılın en az katılımlı seçimi

52 milyon 894 bin 115 seçmen bulunduğu Türkiye ’de cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa giden seçmen sayısının son yılların en düşük seviyesinde olduğu belirtiliyor.

YSK'nın verilerine göre 52 milyon 920 bin 985 kayıtlı seçmenin 39 milyon 851 bin 594'ü oy kullandı. Oy kullanmayan seçmen sayısı 13.069.364 oldu. Geçersiz oyların toplamı da 730 bin 638 olarak kayda geçti.

2011 genel seçimlerinde kayıtlı 50 milyon 237 bin seçmenin 43 milyon 785 bini oy kullandı. Geçerli oy sayı 42 milyon 813 bin oldu. Katılım oranı yüzde 87.16 oldu.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde kayıtlı 52 milyon 695 bin seçmenin 46 milyon 510 bini oy kullandı. Oyların 44 milyon 700 bini geçerli sayıldı. Katılım oranı yüzde 89.15

1994 yerel seçimlerde seçmenin yüzde 90.6'sı oy kullanmıştı. En yüksek katılımın sağlandığı 1987 milletvekili seçiminde seçmenlerin yüzde 93.28'i sandık başına gitmişti. Kayıtlı seçmen sayısının 41 milyon 407 bin olduğu 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde ise katılım 79.13'de kalmıştı.

3 Kasım 2002 Genel Seçim Sonuçları:

Seçmen sayısı: 41.407.027

Kullanılan Oy: 32.768.161

Geçerli Oy: 31.528.783

Katılım Oranı: Yüzde 79,13

2010 yılı referandumunda 52 milyon 51 bir seçmenin, 38 bin 369 bini oy kullandı. 37 milyon 643 bin oy geçerli sayıldı. Katılım oranı yüzde 77 oldu.

22 Temmuz 2007 Genel Seçim katılım oranı

Seçmen Sayısı: 42.799.303

Kullanılan Oy: 36.056.293

Geçerli Oy: 35.049.691

Katılım Oranı: Yüzde 84,24