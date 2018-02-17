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Yaşam

İstanbul'da 2 ilçede 20 saatlik su kesintisi

İSKİ, isale hatlarında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle 3 ilçeye su verilemeyeceğini açıkladı

17 Şubat 2018 19:02

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) isale hatlarında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Silivri ve Büyükçekmece'de 20, Tuzla'da ise 8 saat su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

İSKİ tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle:

"Mimarsinan-Silivri ve Semizkumlar Mahallesi isale hatlarında gerçekleştirilecek olan vana değişim çalışmaları nedeniyle; 19 Şubat 2018 Pazartesi günü 09.00 ile 20 Şubat 2018 Salı günü 05.00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su Alamayacak Bölgeler: Büyükçekmece İlçesi:  Kumburgaz, Bahçelievler, Güzelce ve Celaliye Mahalleleri.

Silivri İlçesi: Semizkumlar,  Kamiloba ve Selimpaşa Mahalleleri ile Silivri'nin üst kotları.

Orhanlı Ana İsale Hattı'nda gerçekleştirilecek olan debimetre montaj çalışmaları nedeniyle; 19 Şubat 2018 Pazartesi 22.00 ile 20 Şubat 2018 Salı 06.00 saatleri arasında 8 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.


Su Alamayacak Bölgeler:

Tuzla İlçesi: İçmeler, Aydıntepe, Kavakpınar, Mimar Sinan ve Şifa Mahalleleri ile Arçelik Fabrikası Bölgesi. "

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