İstanbul'da 2 hastane borçları nedeniyle kapandı

İkitelli ve Sancaktepe'de bulunan iki özel hastane sessiz sedasız kapandı. Borçları nedeniyle kapandığı öğrenilen hastanelerin çalışanları mağdur olduklarını belirterek hukuki yollara başvurdu.

İddiaya göre çalışanlarının uzun süre maaşlarını ödemedi. Alacaklarını alamayan hastane personelinin birçoğu hukuki yollara başvurdu. Alacaklı firmalar da haciz yoluna başvurdu. Hastanede bulunan tıbbı cihazlara icra yoluyla el konuldu. Çevrede bulunan medikal, optik ve eczaneler ise olumsuz etkilendi. Bir medikal işletmecisi, “Biz burada yatırımlarımızı hastanenin varoluş şekline göre yaptığımız için biz de bu durumdan fazlasıyla etkilendik. Yeni bir hastanenin gelmesini temenni ediyoruz" dedi.

Hastanenin çevresinde bulunan bir eczane sahibi ise, “Doktorlar da aynı sıkıntıyı yaşadılar onlar da ayrılmak zorunda kaldılar. Bu hastanenin kaderi bu şekilde herhalde terk edildi. İçerde tıbbi cihaz diye bir şey kalmadı. Hepsi hacizlik olduğu için her gün tüm cihazlar adliye çalışanlarıyla birlikte toplatıldı" diye konuştu.

19 yıldır faaliyet gösteriyordu

İkitelli'deki 19 yıldır faaliyet gösteren özel hastanede kapısına kilit vurdu.

Çalışanların verdiği bilgilere göre hastanedeki sıkıntılar 6 ay önce doktorların maaşlarının ödenmemesiyle başladı. Maddi sıkıntı zaman içinde daha da büyüdü. 3 ay önce çalışanlar da maaşlarını alamamaya başladı. Ve hastane hizmete kapandı. Yatan hastalar ile yoğun bakım ünitesinde bulunan hastalar 1-2 gün içerisinde diğer hastanelere nakil edildi. (DHA)