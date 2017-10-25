İstanbul'da 2 haftada 48 bin sürücüye ceza kesildi

İstanbul'da 9-22 Ekim tarihlerinde yapılan trafik denetimlerinde 48 bin 403 kişiye ceza uygulandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu tarihlerde kent genelinde 97 bin sürücü ve aracı kontrol etti.



Denetimlerde, trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemelerine uymamak, hız ihlali, seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, alkollü araç kullanmak, emniyet kemeri takmamak, park yasağına uymamak, fazla yolcu taşımak, tonaj sınırını aşmak, kırmızı ışık ihlali, korsan taşımacılık yapmak, korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almak, şerit ihlali, motosiklette koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamak, Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden toplam 48 bin 403 kişiye ceza uygulandı.



Aynı tarihlerde kent genelinde 6'ü ölümlü, 352'si yaralanmalı ve 630'u hasarlı olmak üzere 988 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti, 475 kişi yaralandı.